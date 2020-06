La réalité virtuelle est enfin abordable avec ce pack PS VR à moitié prix

Outre la solution en carton pour la Nintendo Switch, le PlayStation VR est actuellement le seul casque de réalité virtuelle disponible sur une console de salon. Le pack avec le jeu VR Worlds pour PS4 passe exclusivement aujourd'hui de 299 à seulement 160 euros.

Le Playstation VR est un bon moyen d’agrémenter sa bibliothèque de jeux sur PS4, car il permet d’accéder à des titres inédits en réalité virtuelle que l’on ne retrouve sur aucune autre console de salon. Certes, la VR est également disponible sur PC, mais ce n’est définitivement pas le même budget face à un HTC Vive ou un Oculus Rift… d’autant plus quand le PS VR est disponible (presque) à moitié prix.

En bref

Le confort et la simplicité d’utilisation

Un catalogue de jeux qui ne cesse de grandir

La réalité virtuelle accessible sur console de salon

Au lieu de 299 euros, le pack PlayStation VR (avec la PlayStation Caméra et le jeu VR Worlds) est aujourd’hui disponible à seulement 160 euros via Acheter sur Google grâce au code promo JUNE20. Cela représente une économie d’environ 140 euros sur son prix d’origine.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et bien d’autres. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Le PlayStation VR est sans aucun doute le casque de réalité virtuelle le moins cher du marché dans la catégorie des jeux vidéo. Il est d’ailleurs le seul disponible sur console de salon si l’on exclut d’office celui en carton pour la Nintendo Switch. Bien conçu, le casque de Sony est agréable à porter sur la tête même après quelques heures de jeu.

Grâce à un boîtier (vendu avec), le PS VR se connecte directement à votre PS4, PS4 Slim ou PS4 Pro. Il est également nécessaire d’installer la caméra pour jouer, car cette dernière est indispensable afin de détecter la bande lumineuse (et donc les mouvements) de la manette DualShock 4.

Le casque embarque un écran OLED affichant une définition Full HD, un angle de vision de 100 degrés, ainsi que de nombreux capteurs, dont un gyroscope et un accéléromètre, pour assurer le bon fonctionnement des expériences en VR.

Évidemment, il est important de lire toutes les consignes d’utilisations avant de se lancer dans l’aventure virtuelle avec le PlayStation VR, notamment si vous êtes sujet à des vertiges, ou autre.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter le test complet du PlayStation VR dans nos colonnes.

