Belle baisse de prix pour la Xbox One S All Digital qui accueillera les premiers jeux Series X

La console Xbox One S All Digital de Microsoft profite d'une belle baisse de prix sur Cdiscount pour s'équiper à prix réduit pendant les années à venir. On la trouve aujourd'hui avec une manette, 3 jeux et 1 mois d'abonnement au Xbox Live Gold pour seulement 149 euros.

La Xbox One S All Digital est une console sans lecteur Blu-Ray, où il est uniquement possible de jouer à des jeux dématérialisés. C’est actuellement la solution la plus abordable pour profiter de l’immense catalogue du géant américain, d’autant plus que ce dernier continuera d’être agrémenté malgré l’arrivée de la Xbox Series X. N’oubliez pas que Microsoft assure une compatibilité avec les jeux de sa prochaine console pendant au moins 2 à 3 ans.

C’est une option à prix réduit qui est clairement à envisager si vous souhaitez profiter des futurs titres comme Halo Infinite, tout en prenant conscience que vous ne pourrez pas y jouer dans des conditions optimales.

En bref

Plus compact que la Xbox One classique

Compatible HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision et DTS:X

L’accès au catalogue de la Xbox One et de la future Series X

Au lieu de 229 euros, le pack Xbox One S All Digital (1 To) est aujourd’hui disponible à seulement 149 euros sur Cdiscount, avec 3 jeux (Minecraft, Sea of Thieves et Fortnite) et 1 mois d’abonnement au Xbox Live Gold.

Pour en savoir plus 👇

La Xbox One S All Digital reprend les mêmes caractéristiques, à savoir un processeur AMD octa-core cadencé à 1,75 GHz avec 1,3 téraflops de puissance et 8 Go de mémoire vive. Cependant, un détail vient tout changer : l’absence de lecteur Blu Ray.

Sans la possibilité de mettre un disque dans la machine, cette version All Digital mise en effet tout sur la dématérialisation du contenu, avec un accès entier au catalogue de la console via le Microsoft Store. C’est un produit logique et parfaitement en accord avec la vision de Microsoft en matière de jeux vidéo pour l’avenir, notamment avec ses services Xbox Game Pass Ultimate et xCloud.

De plus, c’est loin d’être un achat en vain si vous ne recherchez pas les meilleurs graphismes, car les prochains jeux de la Xbox Series X seront également compatibles avec la Xbox One pendant au moins les 3 premières années, selon le constructeur. Ceci étant dit, vous pourrez tout de même profiter de tous les jeux disponibles dans de bonnes conditions grâce à la compatibilité HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision et DTS:X de la console de Microsoft.

Notre guide des consoles

Pour en découvrir davantage sur le monde fabuleux des jeux vidéo, nous vous invitons enfin à consulter notre guide des meilleures consoles en 2020.