Canal+ lance une vente flash inratable sur son abonnement incluant Disney+

Canal+ revient en force avec une nouvelle offre en vente flash sur son abonnement "Canal+ et le pack + de Canal+" qui intègre également un compte Disney+. Celle-ci est disponible à seulement 19,90 euros par mois au lieu de 34,90. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Depuis l’intégration de diverses plateformes de streaming dans son abonnement, Canal+ a profité d’un fort regain de popularité auprès de grand public. Il faut dire que ses offres sont plutôt séduisantes, comme celle-ci qui propose toutes les exclusivités Canal+ et Disney+ à prix réduit jusqu’à la fin du mois.

En bref

Toutes les chaînes Canal+ sur TV

Mais aussi en digital sur smartphones, tablettes et PC

Avec un compte Disney+ 4 écrans (jusqu’à 8 profils à créer)

Au lieu de 34,90 euros, l’abonnement « Canal+ et le pack + de Canal+ » est disponible à seulement 19,90 euros par mois jusqu’au 30 juin 2020. L’offre vient avec un engagement de deux ans où le prix est fixe pendant toute cette période. De plus, vous pouvez simplement essayer le premier mois si vous n’êtes pas satisfait du service.

Pour en savoir plus 👇

Canal+ propose déjà un contenu massif avec la diffusion de plus de 300 films inédits par an sur ses nombreuses chaînes TV. On retrouve d’ailleurs souvent des longs métrages peu de temps après leur projection en salle. Ce n’est pas tout, les créations originales Canal+, les grandes séries internationales et du sport sont également de la partie.

L’entreprise française a bien diversifié son catalogue en incluant de nombreuses plateformes de streaming à son abonnement, dont Disney+. C’est quoi ? Plus de 500 films et 300 séries sur l’univers Disney, mais aussi Marvel, Pixar, Star Wars et même National Geographic par le biais de nombreux documentaires. Avec les droits de la FOX, on retrouve même l’intégralité des épisodes des Simpsons, soit 30 saisons.

Cette offre permet de profiter de tous ces contenus sur votre TV via votre box internet, Android TV ou Apple TV, mais aussi sur smartphones et tablettes via les applications dédiées. Il est également possible de diffuser le contenu streaming sur un autre écran grâce à Airplay et Chromecast. Les PC ne sont évidemment pas oubliés en passant simplement par votre navigateur préféré.

Notre guide d’achat

Afin d’en savoir un peu plus sur les différentes plateformes de streaming telles que Netflix, OCS, Prime Video ou Disney+, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs services de SVOD en 2020.