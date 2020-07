L’excellent SSD Samsung 860 QVO 1 To revient enfin sous les 100 euros

Le SSD Samsung 860 QVO est une excellente référence sur le marché. Habituellement à 129 euros, le modèle avec 1 To de stockage se négocie aujourd'hui sous les 100 euros sur Amazon et Cdiscount, soit moins de 10 centimes le Go.

Il n’est pas rare de vouloir mettre à jour les composants de son PC afin de lui donner un coup de boost. Parmi ces changements, on peut vouloir remplacer le système de stockage par un SSD. C’est une solution aujourd’hui plus économique qu’auparavant et qui permet surtout d’obtenir des débits plus importants que les disques durs classiques, d’autant plus avec une promotion.

En bref

Plus compact et plus rapide qu’un HDD

Un très bon rapport qualité/prix

La fiabilité de la gamme QVO

Le SSD Samsung 860 QVO de 1 To est aujourd’hui à 99 euros sur Amazon et Cdiscount, au lieu de 129 euros habituellement.

Pour en savoir plus👇

Avec ce SSD, Samsung opte pour la taille classique de 2,5 pouces. Il permettra donc de se glisser aussi bien dans une tour PC que dans un ordinateur portable. Il ne pourra en revanche pas passer dans un ultrabook, ces derniers étant souvent trop fins pour l’accueillir.

Si les disques durs traditionnels sont faits de pièces mécaniques pour fonctionner, le SSD n’en a pas. Cette conception lui permet une robustesse et une longévité plus importante. Il sera en effet bien plus résistant aux chocs et aux vibrations que peut subir le PC.

En plus d’être plus durable, il est aussi plus rapide. Le Samsung 860 QVO propose en effet des débits allant jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture. Des performances bien meilleures qu’un disque dur classique. Autrement dit, il permet une exécution des tâches et des lancements d’applications bien plus rapides et efficaces.

Par ailleurs, le SSD de Samsung intègre la 4e génération de mémoire V-NAND. Elle le rend donc plus endurant et plus rapide. Enfin, si vous voulez baisser votre consommation énergétique, cette génération et aussi moins énergivore.

