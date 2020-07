L’une des meilleures batteries externes d’Anker est en vente flash à 39 €

L'imposante PowerCore 26 800 mAh d'Anker est exceptionnellement en réduction. Elle passe aujourd'hui sous les 40 euros sur Amazon, et c'est l'un des prix les plus bas qu'elle ait connus.

L’été arrive et, pour certains, c’est synonyme de grand voyage. Sauf qu’en vadrouille, il n’est pas toujours évident de trouver de quoi charger son téléphone ou sa tablette. Heureusement, il existe les batteries externes et celle d’Anker est actuellement en promotion.

En bref

Un design sobre et robuste

Une grosse capacité de 26 800 mAh

Recharge n’importe quel smartphone ou tablette

Habituellement vendue à 47 euros, la PowerCore 26 800 mAh est disponible à 39 euros sur Amazon. Cette légère réduction amène la batterie externe à l’un de ses prix les plus bas jamais constatés.

Pour en savoir plus 👇

Lorsque l’on envisage de choisir une batterie externe, on peut vite se retrouver noyé sous une multitude de références plus ou moins recommandables. Anker est quant à elle une marque d’accessoires électroniques solide qui profite d’une certaine expertise. Elle a déjà prouvé à mainte reprise la robustesse de ses produits. Autrement dit, pas de craintes à avoir concernant cette batterie externe.

La PowerCore se dote de trois ports USB qui partagent une puissance de 30 W. Ils sont équipés d’une technologie appelée Anker PowerIQ qui permet d’optimiser le rechargement lorsque plusieurs appareils sont branchés simultanément. Pas de port USB-C, on regrettera que cette nouvelle norme n’équipe pas encore cette imposante batterie. Elle dispose cependant de deux ports microUSB qui lui permettent d’être rechargée deux fois plus vite, c’est à dire en 6 h 30.

Ces six heures peuvent paraitre longues, seulement la PowerCore héberge 26 800 mAh, c’est énorme. C’est tout simplement l’une des batteries nomades avec le plus de capacité du marché. Selon Anker, elle peut recharger la plupart des smartphones plus de 6 fois et les tablettes au moins 2 fois. Un mastodonte qui fait certes son poids, mais qui ne vous laissera jamais à plat.

Si vous avez besoin d’un port USB-C et que 20 000 mAh vous suffisent, la PowerCore Essential 20000 d’Anker est disponible à 23 euros sur Amazon.

Notre guide d’achat

Si vous voulez savoir quelles autres batteries externes existent sur le marché, n’hésitez pas à lire notre sélection des meilleures batteries externes pour Android et iPhone.