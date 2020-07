Ce laptop d’Asus en promotion est l’allié idéal de vos déplacements

L'Asus Vivobook S413 est le laptop qui vous accompagnera partout. Avec son design classe et sa fiche technique honorable, il se négocie désormais à 607 euros au lieu de 850 via Acheter sur Google.

Avec sa gamme Vivobook, Asus tente de proposer une lignée de produits milieu de gamme avec la meilleure qualité de possible. On peut dire que c’est réussi, la marque a même intégré sur certains laptops le Numpad, un petit écran composé de LED sous le trackpad. D’ailleurs, le S413DA-EK067T, aujourd’hui en promotion, en dispose d’un.

En bref

Un design bien fini

14 pouces et un encombrement minimal

Un NumPad qui s’avère plutôt pratique

L’ultrabook Asus Vivobook S413DA-EK067T dans sa version avec 512 Go de SSD est actuellement disponible à 607 euros via Acheter sur Google. Une belle réduction de plus de 200 euros sur le prix d’origine pour cet ultrabook qui sort de l’ordinaire. Notez que pour atteindre ce prix, il faudra ajouter le code promo PROMOSJUILLET.

Avec sa gamme Vivobook, Asus essaye de proposer les meilleurs laptops possibles pour moins de 1 000 euros. Quelques concessions ont forcément dû être faites pour atteindre ce prix. Le Vivobook se dote alors d’un châssis en plastique noir et non en métal comme on peut souvent trouver sur les lignées de PC portables haut de gamme. Il faut cependant remarquer que l’impression de solidité est bel et bien présente et les finitions apportent un rendu qui n’a pas grand-chose à envier aux PC premium.

L’Asus Vivobook S413 se dote d’un très bel écran de 14 pouces dans un format de laptop pourtant peu encombrant. Asus a effectivement bien travaillé sur cette dalle Full HD antireflet qui ne laisse que très peu de place aux bordures et confirme un très bon rapport compacité / taille d’écran.

Si le haut du châssis est très bien réussi, la partie clavier est elle aussi bien pensée. À l’image du haut de gamme ZenBook d’Asus, on retrouve ici aussi un clavier « incliné », qui se surélève lorsqu’on ouvre le PC. On retrouve également le souci du détail de la marque taïwanaise avec une touche entrée jaune pour bien la repérer.

D’ailleurs, en dessous de ce clavier se trouve la particularité de ce Vivobook : son NumPad. Ce petit écran disposé sous le pavé numérique présente un réseau de LEDs qui, lorsqu’on l’active, fait apparaître un pavé numérique. Bien pratique lorsque l’on doit taper un numéro de carte bleue, un code numérique ou faire quelques calculs.

Cette version du S413 est propulsée par une puce Ryzen 7 3700U cadencée à 2,3 GHz (pouvant aller jusqu’à 4,0 GHz). On retrouvera aussi dans ce laptop le GPU Radeon RX Vega 10 Graphics lui aussi fourni par AMD. Avec ces performances, ce PC est un bon allié pour votre productivité si vous faites notamment de la bureautique ou de la navigation web par exemple. Enfin, cette version profite de 512 Go de SSD et 8 Go de RAM, de quoi héberger toutes vos données multimédias et autres dossiers sans ralentir le laptop.

