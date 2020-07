Cette trottinette à moins de 100 € vous donne un coup de pouce électrique

La Go Ride 80 Hybrid est, à la différence de ses concurrentes, une trottinette à assistance électrique. Elle se négocie en ce moment à 99 euros sur Cdiscount au lieu de 109 habituellement.

La mode est de plus en plus à la trottinette électrique lorsqu’il s’agit de se déplacer dans les villes. Plus compacts et plus légères qu’un vélo, elle est la partenaire idéale de la mobilité urbaine. Pour ceux qui n’ont pas envie d’avoir une grosse machine à transporter, la Go Ride 80 Hybrid est la trottinette qu’il vous faut, d’autant plus qu’elle passe sous les 100 euros.

En bref

Une trottinette compacte

Un petit prix

Une conduite confortable

Au lieu des 109 euros demandés habituellement, la Go Ride 80 Hybrid est actuellement à 99 euros sur Cdiscount. C’est l’une des seules trottinettes à assistance électrique à tomber sous les 100 euros.

Pour en savoir plus 👇

À l’inverse des trottinettes électriques les plus connues, la Go Ride est une trottinette à assistance électrique. La différence vient du fait qu’elle assistera votre poussée mécanique, et ne produira pas l’accélération. Il faudra donc pousser la trottinette, celle-ci accompagnera votre impulsion jusqu’à 15 km/h.

Si ces performances peuvent être en deçà des trottinettes électriques traditionnelles, elles sont rapidement contrebalancées lorsque l’on voit la compacité de la Go Ride 80 Hybrid. Elle n’est en effet pas beaucoup plus imposante qu’une trottinette classique et ne pèse que 8 kg contre près de 14 pour une M365 Pro, par exemple.

Enfin, il faut rappeler que le prix d’une telle trottinette défie toutes concurrences. À moins de 100 euros, elle figure parmi les trottinettes les moins chères du secteur. Malgré ce prix, elle est tout de même équipée d’un frein à disque à l’arrière et de suspension pour garantir la stabilité de la trottinette lors de votre conduite.

