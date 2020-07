SSD : l’excellent Samsung 860 QVO de 1 To est soldé sur Amazon

Le SSD Samsung 860 QVO d'une capacité de 1 To a sagement attendu les soldes d'été 2020 pour s'afficher de nouveau à un bon prix. On trouve aujourd'hui cette référence incontournable des solutions de stockage à 96 euros (au lieu de 149) sur Amazon.

Si vous recherchez une importante solution de stockage via SSD pour booster les performances de votre PC, nous vous proposons aujourd’hui l’une des meilleures références du marché aujourd’hui à prix réduit pour les soldes : le Samsung 860 QVO. On parle de plus de 50 euros de réduction !

En bref

Plus compact, plus résistant et plus rapide qu’un HDD

Un rapport très capacité/prix intéressant

La fiabilité de la gamme QVO

Au lieu de 149 euros, le SSD Samsung 860 QVO d’une capacité de stockage de 1 To est aujourd’hui disponible à 96 euros sur Amazon. Le Go revient alors à moins de 10 centimes seulement !

Pour en savoir plus 👇

Comme la plupart des SSD, le modèle 860 QVO du géant coréen opte pour le format 2,5 pouces classique. Une taille standard qui lui permet de se faufiler aussi bien à l’intérieur d’une tour PC qu’un ordinateur portable, à l’exception des ultrabooks qui sont un peu trop fins pour les accueillir.

En comparaison d’un disque dur classique, un SSD est également plus solide dans sa conception. L’absence de pièces mécaniques lui permet en effet de résister beaucoup mieux aux chocs et aux vibrations, ce qui favorise la longévité de l’objet et donc de vos données. Évidemment, il est aussi plus rapide. La gamme QVO 860 propose une vitesse de transfert très confortable, estimée jusqu’à 550 Mo/s en lecture et jusqu’à 520 Mo/s en écriture, selon le constructeur.

Au quotidien, c’est plus rapide et plus efficace qu’un disque dur traditionnel, quel que soit l’usage. Bref, votre système d’exploitation et les logiciels installés s’exécuteront bien plus vite qu’auparavant, notamment les jeux vidéo qui verront leurs temps de chargement fortement réduits, même si ce SSD est davantage recommandé pour une utilisation liée à la bureautique.

Notez enfin que le SSD de Samsung intègre la 4e génération de mémoire V-NAND, ce qui lui permet de gagner en endurance, en rapidité et qui permet également de baisser la consommation énergétique. De plus, le SSD Samsung 860 QVO est garanti pendant 3 ans par le constructeur.

