Ce SSD externe de 1 To en promotion peut atteindre jusqu’à 1 Gb/s

Vous êtes à la recherche d'un bon plan pour un SSD portable ultra rapide avec une grosse capacité ? Nous avons la solution : la référence "CT1000X8SSD9" de Crucial avec 1 To de stockage tombe aujourd'hui à son prix le plus bas sur Amazon, soit 142 euros contre plus de 200 habituellement.

Les SSD portables, bien plus rapides et plus efficaces que les disques durs externes traditionnels, se démocratisent de plus en plus. Ce n’est plus aujourd’hui aussi rare qu’il y a quelques années de trouver un bon rapport capacité/prix. Celui de la marque Crucial est de seulement 14 centimes le Go, par exemple.

En bref

Compatible jusqu’à l’USB-C 3.2 Gen 2

Une vitesse de lecture allant jusqu’à 1 050 Mo/s

Utilisable pour PC, Mac, iPad Pro, Android, Xbox One et PS4

Au lieu de plus de 200 euros en temps normal, le SSD portable Crucial d’une capacité de 1 To est disponible à « seulement » 142 euros sur Amazon. C’est actuellement le prix le plus bas jamais constaté sur la plateforme du géant américain.

Si vous n’avez pas besoin d’une aussi grosse capacité, on vous propose également de couper la poire en deux avec le modèle 500 Go à 84 euros.

Pour en savoir plus 👇

Le SSD portable X8 de Crucial a un premier avantage : celui d’être compact. Avec ses dimensions de 10,99 x 1,14 x 5,29 cm, il tient facilement dans une poche de pantalon et se fera clairement oublier dans un sac grâce à son poids plume de 99 grammes. Il est un peu plus long qu’un Samsung T5 par exemple, mais moins large.

C’est également un produit conçu pour durer dans le temps, notamment avec sa coque en aluminium anodisé qui lui permet de résister aux chutes jusqu’à 2 mètres de hauteur. Il résiste aussi aux vibrations quotidiennes et même aux températures extrêmes. Que des bons points pour la longévité de vos données donc.

Il a ensuite cette capacité de proposer une vitesse de transfert allant jusqu’à 1 050 Mo/s en lecture. Pour des débits optimaux, il faut en revanche que votre appareil soit équipé d’un port USB-C 3.2 Gen 2, car vous ne les atteindrez pas avec un port USB type A.

Ce SSD est enfin utilisable sur de nombreux supports : PC/Mac, tous les appareils Android et même l’iPad Pro. Vous pourrez également étendre la capacité de stockage de votre PS4 ou Xbox One et profiter par la même occasion des temps de chargement réduit en jeu.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des différents SSD externes.