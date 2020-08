Amazon baisse le prix du très bon clavier gaming Razer Blackwidow Elite

La marque Razer ne manque pas d'atouts concernant ces claviers dédiés aux gamers. Le Blackwidow Elite ne fait pas exception. Ce dernier est d'ailleurs en promotion sur Amazon : il passe de 179 à 129 euros.

Pour leurs sessions de jeu, les gamers privilégient naturellement les claviers mécaniques. Entre vitesse de réaction et frappes précises, ce type de claviers comble facilement les attentes des joueurs. La marque Razer l’a bien compris et propose des produits performants. Le Blackwidow Elite en fait partie. Le prix de ce dernier est plus avantageux aujourd’hui, puisqu’il baisse de 50 euros.

En bref

Des frappes rapides avec des touches mécaniques

16 millions de couleurs avec les LED RGB

Repose-poignet ergonomique

Au lieu de 179 euros initialement, le clavier gaming Razer Blackwidow Elite est aujourd’hui disponible à 129 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

Contrairement au Razer Blackwidow, la version Elite de la marque se débarrasse du cadre qui entoure ses touches. Cela donne un design plus original et moderne, les touches étant bien plus visibles sur toute leur hauteur. Razer mise également sur le confort en ajoutant un repose-poignet magnétique ergonomique en simili-cuir, et la praticité avec des touches multimédias dédiées et une molette pour contrôler le volume de votre PC.

Forcément, l’esthétique d’un clavier gaming ne saurait être complète sans ses touches rétroéclairées. Razer propose ici un système LED RGB avec plus de 16 millions de couleurs disponibles, que vous pourrez configurer depuis le logiciel Razer Synapse. Celui-ci vous permettra également de programmer des macros pour gagner en efficacité lors de vos parties, ou encore d’enregistrer des profils.

Le clavier étant mécanique, la réactivité et la précision des frappes seront au rendez-vous. Concrètement, les touches mécaniques valident une action avant d’avoir été entièrement enfoncées. Elles demandent ainsi moins d’effort pour activer les frappes. Ce type de clavier sera donc plus adapté au jeu par rapport aux claviers à membrane, même si ces derniers ont l’avantage d’être moins bruyants. Autre point important : le clavier Blackwidow Elite dispose de l’anti-ghosting, qui empêchera certaines frappes d’être oubliées ou mal interprétées si plusieurs touches sont pressées rapidement à la suite ou simultanément. Une fonctionnalité précieuse pour toutes les parties de jeu intensives !

Retrouvez le Razer Blackwidow Elite à 129 € sur Amazon

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir d’autres références sur le marché, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs claviers mécaniques en 2020.