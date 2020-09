L’excellent Xiaomi Poco F2 Pro voit son prix dégringoler de 100 euros

Habituellement proposé à 599 euros, le Xiaomi Poco F2 Pro chute désormais à 499 euros chez Electro Dépôt grâce à une réduction de 100 euros.

Dans la veine du Poco F1 Pro, le Poco F2 Pro de Xiaomi se place comme un smartphone qui ne lésine pas sur la puissance, tout en corrigeant les défauts de la génération précédente, et qui sait contenir son prix. Surtout lorsqu’il bénéficie d’une belle promotion de 100 euros, comme c’est le cas actuellement chez Electro Dépôt.

Dans le cadre d’une vente flash, le Xiaomi Poco F2 Pro est vendu 499 euros sur la boutique en ligne d’Electro Dépôt, contre 599 euros en temps normal.

En bref :

Un Snapdragon 865 pour des performances élevées;

Une puce 5G pour le futur réseau;

Une belle dalle AMOLED de 6,67 pouces.

En savoir plus

Lorsque l’on regarde la fiche technique du Poco F2 Pro ainsi que son prix, on se rend rapidement compte que l’on est face à un véritable flagship-killer. Il faut dire que depuis mai dernier, Xiaomi livre un smartphone aux caractéristiques haut de gamme à un tarif digne d’un produit milieu de gamme. Voyez plutôt.

Le Poco F2 Pro est alimenté par un puissant processeur Snapdragon 865, l’une des puces Qualcomm les plus performantes du marché. D’autant qu’elle est d’ores et déjà compatible avec la 5G, ce qui rend le Poco F2 Pro futurproof. À cela s’ajoutent 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne, assurant ainsi une utilisation fluide quel que soit la situation.

Ces composants musclés sont cachés par un superbe écran AMOLED de 6,67 pouces à la définition 2 400 x 1 080 pixels. Une dalle qui a la chance de ne pas être défigurée par un poinçon ou une encoche puisque la caméra frontale se glisse dans un mécanisme “pop-up”. Au dos de l’appareil, on déniche un module photo composé de 4 capteurs (64, 13, 5 et 2 mégapixels). Non contente de fournir une grande polyvalence en photo, cette configuration permet au Poco F2 Pro de délivrer des clichés particulièrement détaillés et lumineux.

Tout ce petit monde tire son énergie d’une batterie de 4 700 mAh. Celle-ci offre au Poco F2 Pro une autonomie plus que confortable, améliorée qui plus est par la compatibilité avec la charge rapide.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant le Xiaomi Poco F2 Pro.

Notre guide d’achat

Évidemment, le Poco F2 Pro n’est pas le seul smartphone intéressant de 2020. Pour découvrir de bonnes alternatives au téléphone de Xiaomi, nous vous invitons à lire notre guide d’achat des meilleurs smartphones à moins de 500 euros de 2020.