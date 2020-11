Le nouvel iMac 27 pouces d’Apple est pour la première fois en promotion

La dernière génération des iMac d'Apple a récemment fait son arrivée sur le marché. Et c'est bien connu : ces ordinateurs tout-en-un ne manquent pas d'atouts, y compris au niveau de leur puissance. En ce moment, l'iMac de 27 pouces doté d'un écran Retina 5K bénéficie d'une réduction de 130 euros, qui fait ainsi passer son prix de 2 299 euros à 2 169 euros sur Amazon.

On ne présente plus les iMac d’Apple, ces ordinateurs de bureau épurés et puissants qui ne s’embarrassent pas d’une foule de câbles et autres tours encombrantes. Le récent modèle de 27 pouces, doté d’un écran Retina 5K et de la 10e génération de processeurs Intel Core, accumule les améliorations. Les iMac sont évidemment plutôt onéreux, alors quand des promotions font leur apparition, il serait dommage de ne pas en profiter. Actuellement, l’ordinateur phare de la marque à la pomme bénéficie d’une réduction de 130 euros. C’est une première !

En bref

Un SSD de 512 Go

Un superbe écran Retina 5K

La 10e génération de processeurs Intel

Initialement affiché à 2 299 euros, le nouvel iMac 27 pouces d’Apple est désormais disponible à 2 169 euros sur Amazon.

La nouvelle itération améliorée de l’iMac d’Apple conserve la patte de la firme à la pomme, avec un corps en métal et un écran toujours aussi fin et luxueux. Pas de borderless ici, mais des bordures noires plutôt larges, qui font tout de même partie de l’identité de cet ordinateur de bureau.

Cette nouvelle version de l’iMac de 27 pouces se dote d’un nouvel écran Retina 5K, agrémenté de la technologie True Tone, qui permet l’ajustement automatique des couleurs et de l’intensité de l’écran en fonction de la lumière ambiante qui entoure l’utilisateur. L’excellente qualité d’affichage promise par cet iMac plaira tout particulièrement aux créatifs qui souhaitent faire du montage vidéo ou des travaux graphiques. L’écran sera tout aussi adapté pour regarder des films ou des séries tout en bénéficiant de très beaux graphismes.

Côté performance, l’iMac 2020 est propulsé par un processeur Intel Core i5 hexacoeur de 10e génération, cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,8 GHz), couplé à 8 Go de mémoire vive. Les performances seront ainsi décuplées : pratique pour exécuter des tâches même très gourmandes. La puce s’accompagne d’une carte graphique AMD Radeon Pro 5300XT. L’optimisation de MacOS permettra quant à elle de supprimer tout ralentissement. L’iMac intègre aussi un SSD de 512 Go qui se chargera de réduire considérablement les temps de chargement, tout en assurant toujours plus de rapidité au lancement de l’ordinateur et des applications. Bref, les utilisateurs auront droit à une belle puissance à tous les niveaux.

Bon point pour ceux et celles qui sont amenés à faire des réunions en visioconférence : la caméra de cet iMac a aussi été améliorée. Au lieu de 720p, la nouvelle webcam affiche désormais une définition de 1080p. Enfin, l’iMac de 27 pouces est fourni avec un Magic Keyboard et une Magic Mouse 2 – encore heureux pour le prix.

