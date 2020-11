Boursorama Banque met en place une prime 130 € lors du Single Day

La banque en ligne Boursorama Banque lance son opération Single Day ce 11 novembre 2020, avec, à la clé, jusqu'à 130 euros offerts pour toute ouverture de compte avec une carte bancaire.

Au fil des années, les banques en ligne ont su s’imposer face aux banques traditionnelles grâce, notamment, à leur praticité au quotidien. Pour attirer toujours plus de nouveaux clients, certaines n’hésitent pas à proposer des primes de bienvenue toujours plus alléchantes. À l’image de Boursorama Banque et de son opération « Single Day » qui a lieu aujourd’hui, mercredi 11 novembre. Le principe ? Les nouveaux clients auront droit à une prime pouvant atteindre 130 euros pour toute première ouverture de compte avec carte bancaire.

Le 11 novembre 2020, dans le cadre de son opération Single Day, Boursorama Banque offre jusqu’à 130 euros aux nouveaux clients pour toute première ouverture de compte avec carte bancaire (Visa Classic, Visa Premier, ou Visa Ultim). Il faudra saisir le code « SD130 » pour bénéficier de cette offre.

Boursorama Banque est l’une des banques en ligne les plus connues en France, en plus d’être l’un des établissements les moins chers du pays. Elle propose fréquemment des offres de bienvenue pour ses nouveaux clients, comme l’opération Single Day qui offre jusqu’à 130 euros pour toute ouverture de compte avec carte bancaire.

Cette banque a l’avantage d’offrir un large choix de cartes bancaires gratuites. Certaines sont soumises à conditions (de revenu ou de dépôt initial, par exemple), mais la banque promet une tenue de compte gratuite si vous vous servez de la carte au moins une fois par mois. Sinon, des frais mensuels de 5 à 15 euros en fonction de la carte pourront s’appliquer en l’absence d’au moins une opération de paiement. Notons en tous cas les paiements et retraits à l’étranger sans frais. Et contrairement à certaines néobanques, cette filiale de la Société Générale délivre un IBAN français.

Malheureusement, l’application de gestion de compte pèche un peu côté ergonomie. Il s’agit en réalité d’une WebApp : concrètement, une version navigateur de l’espace client intégré dans l’application. Toutefois, l’espace reste complet et très réactif, et de nombreuses fonctionnalités sont disponibles pour gérer correctement votre compte bancaire.

Boursorama se rattrape sur la simplicité des démarches d’ouverture de compte : il faut simplement remplir un formulaire qui prend une dizaine de minutes. Ensuite, la banque doit en théorie vous envoyer vos identifiants et votre nouvelle carte sous 5 jours ouvrés. Mais d’après notre test de Boursorama Banque, il faudra plutôt compter une vingtaine de jours. Les plus pressés risquent donc de devoir s’armer de patience.

