[…] Le pack DJI Osmo Mobile 3 + accessoires revient à 95 € pour les soldes […]

L'excellent stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 est de retour dans un pack à prix réduit avec tous ses accessoires pour les soldes d'hiver 2021. Il est possible d'acquérir le tout pour seulement 95 euros sur Amazon, contre 139 euros habituellement.

Le DJI Osmo Mobile 3 est un stabilisateur pour smartphone vendu seul à 109 euros. Pour 14 euros de moins pendant les soldes, vous pouvez avoir en plus toute sa panoplie d’accessoires, qui comprend : un trépied, une mallette de transport, un câble d’alimentation, un sac de rangement, une dragonne et 4 plaquettes antidérapantes. Sans oublier la garantie Care Refresh pendant un an.

En bref

Pliable et pratique à transporter

Plus de facilité pour l’utiliser à une main

Les nombreuses fonctionnalités automatiques

Au lieu de 139 euros, le pack DJI Osmo Mobile 3 + accessoires est aujourd’hui disponible en promotion et passe à seulement 95 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

Le DJI Osmo Mobile 3 est un stabilisateur sur 3 axes qui a la particularité de se plier pour faciliter le rangement et le transport. Ce n’était pas le cas sur l’ancien modèle. Il s’utilise facilement à une main avec de nombreux boutons disponibles à portée de pouce.

Il propose des fonctionnalités bien connues, comme l’ActiveTrack (3.0) qui suit automatiquement l’objet de votre choix ou encore le fameux mode Hyperlapse que l’on aperçoit déjà sur les drones de la marque. On retrouve également un mode « story » pour ajouter des filtres et de la musique aux vidéos, le contrôle gestuel pour déclencher le retardateur à distance ou encore l’option rotation rapide très pratique afin de passer du mode portrait au mode paysage.

Ce stabilisateur est compatible avec tous les smartphones et iPhone, à condition que leur poids soit compris entre 170 et 230 grammes et que leurs dimensions soient inférieures ou égales à 180 mm de diagonale, 9,5 mm d’épaisseur et 62 à 88 mm de largeur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du DJI Osmo Mobile 3.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !