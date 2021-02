L’abonnement à Disney+ est encore à l’ancien tarif pendant un mois

Dès le 23 février prochain, le coût de la souscription à Disney+ va augmenter de 2 euros par mois. Heureusement, il est encore possible de s’abonner à l’année pour profiter de l’ancien tarif jusqu’en 2022, tout en bénéficiant de 2 mois offerts.

La nouvelle est tombée en décembre dernier : Disney va augmenter le prix de son service de streaming pour compenser l’arrivée de sa section Star. En effet, cette catégorie dédiée au contenu pour jeunes adultes et adultes fait grimper la facture de 2 euros par mois, ou de 20 euros sur l’année. Une nouvelle tarification qui sera mise en place dès le 23 février prochain. Cependant, il est encore temps de profiter de l’ancien tarif jusqu’en 2022.

En bref :

Un an d’engagement à l’ancien tarif ;

Disponible sur de nombreux supports (TV, smartphones, consoles, etc.) ;

Star Wars, Marvel, les Simpson, et tout le catalogue Disney/Pixar.

L’abonnement d’un an à Disney+ est facturé 69,99 euros (contre 83,98 si vous renouvelez votre abonnement tous les mois). Ce prix vous permet d’économiser deux mois d’abonnement, et surtout d’attendre jusqu’au 3 février 2022 avant de passer au nouveau tarif de 89,99 euros par an.

En savoir plus

Là où Netflix et Amazon Prime misent sur un catalogue très varié en termes de contenu, Disney+ se concentre sur les films et séries produits par ses soins ou ceux de ses filiales. Plus de 500 films et 300 séries sont ainsi disponibles, tous tirés de l’univers Disney, mais aussi Marvel, Pixar, Star Wars ou encore National Geographic, qui offre l’accès à de nombreux documentaires. L’acquisition des droits de la FOX permet de retrouver notamment l’intégralité des épisodes des Simpson.

L’intérêt d’un abonnement annuel avant le 23 février prochain est double. Le coût de 12 mois d’abonnement équivaut en réalité à 10 mois de souscription. S’abonner un an permet ainsi de profiter de 60 jours gratuits.

L’autre avantage est de pouvoir profiter de l’ancien tarif pendant encore un an. Ainsi, en prenant dès aujourd’hui l’abonnement annuel facturé 69,99 euros, il vous durera jusqu’en février 2022. Si vous souhaitez le renouveler après, il vous coûtera 89,99 euros.

Sachez enfin que les abonnés actuels peuvent renouveler leur souscription annuelle à 69,99 euros jusqu’en août 2021. Si vous avez souscrit à un abonnement en mai 2020, vous pourrez bénéficier de l’ancien tarif lors du renouvellement en mai 2021.

Notre guide d’achat

Afin d’en savoir un peu plus sur les différentes plateformes de streaming telles que Netflix, OCS, Prime Video ou Disney+, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs services de SVOD en 2020.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !