Juste après les soldes, le Oppo Find X2 Pro bénéficie d’une offre folle

Chez Frandroid, nous avons élu le Oppo Find X2 Pro comme le meilleur smartphone de l'année 2020. Un excellent flagship lancé à 1 199 euros qui se retrouve aujourd'hui à un tarif beaucoup (beaucoup) plus abordable chez Boulanger pour les offres du printemps : 699 euros.

Maintenant que les choses se précisent un petit peu plus pour l’avenir avec le prochain Oppo Find X3 Pro, c’est donc le bon moment de faire de bonnes affaires du côté des anciens smartphones de la marque chinoise. L’excellent, le sublime, le performant Find X2 Pro profite en ce moment d’une offre complètement folle et inédite après les soldes grâce à 500 euros de réduction.

Le design en céramique ou similicuir

La compatibilité charge rapide de 65 W

La puissance du Snapdragon 865 au quotidien

Au lieu de 1 199 euros à son lancement, le Oppo Find X2 Pro tombe aujourd’hui en promotion à 699 euros chez Boulanger après une remise de 41 %. Le smartphone est disponible en coloris noir céramique ou orange similicuir, selon votre préférence.

Le Oppo Find X2 Pro est un très bel objet technologique. Que ce soit le modèle noir avec un dos en céramique ou celui en orange avec une couche de similicuir, l’effet d’avoir un produit haut de gamme dans les mains est bien présent. Les finitions sont tout simplement exemplaires. L’écran borderless offre des bords incurvés sur les côtés pour confirmer encore plus le positionnement premium du téléphone. D’autant plus que la dalle est excellente : OLED, QHD+ et 120 Hz sur une diagonale de 6,7 pouces.

Ce smartphone est ensuite propulsé par le Snapdragon 865 de Qualcomm avec 12 Go de RAM. Une configuration loin d’être obsolète puisque c’était la plus puissante du début de l’année dernière. Avec tout ça, c’est l’assurance de pouvoir profiter d’un appareil parfaitement fluide pendant de nombreuses années, sans oublier sa compatibilité 5G. Même les jeux 3D tournent encore de façon optimale.

Au niveau de la photo, on retrouve un triple capteur 48 + 48 + 12 mégapixels. La polyvalence est évidemment au rendez-vous avec les habituels modes portrait, ultra grand-angle, macro ou encore zoom et bien d’autres. Ce n’est pas tout, car la qualité est aussi présente avec des clichés fidèles à la réalité et une bonne reproduction des couleurs, même dans un contexte de faible luminosité. Oppo marque presque un sans-faute avec son Find X2 Pro, où la seule chose qu’on peut regretter serait l’absence d’un mode vidéo en 8K comme ses principaux concurrents.

L’autonomie n’a en revanche pas à rougir avec une batterie 4 260 mAh bien gérée. Le X2 Pro tient facilement plus d’une journée loin de son chargeur et peut récupérer très rapidement des pourcentages lorsqu’il s’en rapproche. En effet, sa charge rapide de 65 W le fait passer de 10 à 100 % en une trentaine de minutes seulement. C’est incroyablement efficace ! Cependant, il n’est pas compatible avec la charge sans fil. Dommage.

