Samsung T7 Touch 500 Go : le SSD avec capteur d’empreintes est en promotion

Le Samsung T7 Touch est tout simplement l'un des meilleurs SSD portables actuellement disponibles sur le marché. Le modèle avec 500 Go de stockage se négocie aujourd'hui à un bon prix sur Amazon, puisqu'il passe de 169 à seulement 97 euros.

Le Samsung T7 Touch d’une capacité de 500 Go est un SSD externe qui a la particularité de protéger vos données numériques grâce à un système de déverrouillage par empreintes digitales, comme sur smartphone. Il est aujourd’hui en promotion avec 72 euros de réduction sur son prix d’origine.

En bref

Compact, léger et robuste

Bien plus rapide que le Samsung T5

Le système de déverrouillage par empreinte efficace

Lancé à 169 euros l’année dernière, le SSD portable Samsung T7 Touch 500 Go est en ce moment disponible à seulement 97 euros sur Amazon, en coloris noir ou argent.

Le même modèle, mais sans capteur d’empreintes, est 5 euros moins cher.

Pour en savoir plus 👇

Le SSD Samsung T7 Touch conserve à première vue le design de son excellent prédécesseur. Il est toujours aussi compact et discret, mais il est un peu plus long et moins large que le T5 avec des dimensions de 85 x 57 x 8 mm. En revanche, son poids ne change pas puisqu’il est toujours de 58 grammes, et ce malgré les nouveautés apportées.

En effet, cette récente version propose dorénavant un lecteur d’empreintes digitales de forme de carrée. De la même façon que vous utilisez votre smartphone au quotidien, vous déverrouillerez votre SSD seulement quand vous en aurez besoin. Pour cela, il suffit d’installer un logiciel Samsung sur Windows ou MacOS pour définir un mot de passe avec des chiffres et des lettres, puis d’analyser votre empreinte digitale (jusqu’à 4 sont reconnues). C’est une fonctionnalité très pratique, notamment pour celles et ceux qui transportent des données sensibles.

Ce SSD est également plus rapide que l’ancien. Samsung annonce une vitesse de lecture de 1,05 Go/s et une vitesse d’écriture de 1 Go/s. Des performances tout à fait impressionnantes qui ne sont possibles que grâce à l’association d’un SSD NVMe et la nouvelle interface USB 3.2 Gen 2. Vous devez donc disposer de la même interface sur votre PC/Mac pour obtenir ces débits. Notez d’ailleurs que le T7 Touch est également compatible Linux, Android et iPad.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du SSD Samsung T7 Touch.

Pour aller plus loin

Afin de découvrir la concurrence du Samsung T7 Touch, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD externes portables (USB-C) en 2021.