200 Go de 4G dans un forfait mobile à seulement 15 euros par mois

À l'approche du printemps, RED by SFR décide de dégainer une nouvelle fois son offre sans engagement BIG RED qui offre 200 Go de data en échange de seulement 15 euros par mois. Vous n'avez cependant qu'un temps très limité pour en profiter.

RED by SFR propose des forfaits mobile avec un prix fixe sur le plus ou moins long terme. Comme chez d’autres opérateurs sans engagement, le prix augmentera au bout d’un moment — comme ça a été le cas il n’y a pas si longtemps —, mais sans savoir quand. Ayant cela en tête, RED possède tout de même quelques offres attractives qui méritent que l’on s’y attarde, comme aujourd’hui avec son forfait BIG RED 200 Go à prix réduit. Quand l’augmentation interviendra, et elle interviendra forcément un jour, vous pourrez toujours migrer vers un autre opérateur si vous n’êtes pas d’accord.

En bref

Les appels/SMS/MMS illimités

Avec 200 Go en France et 15 Go en Europe

Sans engagement, donc résiliable à tout moment

Le forfait BIG RED 200 Go est à seulement 15 euros par mois. Cette offre est disponible jusqu’au 12 mars 2021, uniquement pour les nouveaux clients.

L’opérateur vert a également d’autres forfaits mobile dans son catalogue. Un avec 100 Go pour 13 euros par mois et un autre avec 5 Go pour 5 euros par mois.

Pour en savoir plus 👇

Le forfait BIG RED proposé en série limitée jusqu’à jeudi prochain donne accès aux appels illimités vers les fixes et les mobiles (limités à 3h maximum par appel et à 200 destinataires par mois) ainsi que les SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, également depuis l’Europe et les départements d’outre-mer vers la France.

La particularité de cette offre vient du montant important de data qui s’élève à 200 Go. C’est un montant plus que confortable qui répondra à absolument tous les usages, que ce soit la consommation à outrance de vos séries et films en streaming, le jeu vidéo en ligne, le partage de connexion ou même l’accès à Internet via une box 4G. Depuis l’Europe et les DOM, vous pourrez même compter une belle enveloppe dédiée de 15 Go.

Petite précision qui a tout de même son importance : si vous consommez la totalité des données en France, vous pourrez acheter des recharges de 1 Go à 2 euros, dans la limite de 4 recharges par mois. En Europe/DOM, vous serez facturé à raison de 0,0054 euro le Mo.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Oui, c’est gratuit et il suffit de fournir à l’inscription le code RIO de votre ligne (à obtenir en appelant le 3179). En choisissant de conserver votre numéro, le changement d’opérateur se fera en plus sans coupure. En revanche, la création de votre nouvelle carte SIM (triple découpe) a elle un coût : 10 euros.

Comparateur forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !