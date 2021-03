De bien belles offres pour le lancement des Oppo Find X3 Pro, Neo et Lite

Oppo est de retour pour le printemps avec ses trois smartphones qui couvriront respectivement les segments de l'entrée, du milieu et du haut de gamme de l'année 2021. Un seul chiffre change par rapport aux prédécesseurs : voici les Oppo Find X3 Pro, Find X3 Neo et Find X3 Lite disponibles en précommande.

La cuvée de l’an passé était déjà très bonne, à tel point que nous avons même élu l’excellent Find X2 Pro comme étant le meilleur smartphone de 2020. Oppo revient donc aujourd’hui avec les tant attendus successeurs de la gamme Find X. Sans surprise, ils sont trois : le Find X3 Pro, le Find X3 Neo et le Find X3 Lite.

Où les précommander ?

Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui et courent jusqu’au 29 mars prochain.

Le prix de vente conseillé du Oppo Find X3 Pro est fixé à 1 149 euros pour la version avec 256 Go de stockage. Pendant le lancement, une ODR permet d’obtenir gratuitement une Oppo Watch 46 mm (d’une valeur de 329 euros), un chargeur à induction VOOCAir 45 W (d’une valeur de 79 euros) et une coque de protection en Kevlar (d’une valeur de 39 euros) en plus du smartphone haut de gamme.

Le prix de vente conseillé du Oppo Find X3 Neo est quant à lui fixé à 799 euros pour la version avec 256 Go de stockage. Avec la même ODR, il est cette fois possible d’obtenir gratuitement une montre connectée Oppo Watch 41 mm (d’une valeur de 249 euros) en plus du smartphone milieu de gamme.

Enfin, le prix de vente conseillé pour le Oppo Find X3 Lite est bien inférieur aux autres, à savoir 449 euros. Pour l’achat de ce smartphone entrée de gamme, vous aurez tout de même droit à des écouteurs sans fil Oppo Enco X (d’une valeur de 449 euros) en bonus.

Tout savoir sur le Oppo Find X3 Pro

Le Oppo Find X3 Pro est le smartphone le plus premium des trois et cela se ressent directement lorsqu’on a le téléphone en main. C’est un bel objet, avec des finitions exemplaires et une petite dose d’audace pour son module photo à l’arrière où la coque vient se prolonger dessus au lieu d’en faire un bloc séparé. À l’avant, son écran prend quasi toute la surface, sans oublier les bords incurvés. La dalle 6,7 pouces est en plus excellente, car AMOLED, QHD+ et 120 Hz avec une très haute luminosité maximale.

En tant que smartphone haut de gamme sous Android en 2021, il se doit évidemment d’embarquer la puce la plus puissante du moment chez Qualcomm, à savoir le Snapdragon 888, ici épaulé avec 12 Go de RAM. C’est une configuration sans faille qui répond à tous les usages que l’on peut avoir d’un smartphone de nos jours. Au niveau de l’autonomie, le Find X3 Pro a droit à une batterie de 4 500 mAh, compatible avec la charge rapide jusqu’à 65 W et la charge sans fil jusqu’à 30 W.

Pour la photo, il possède 4 capteurs photo à l’arrière : le principal et l’ultra grand-angle de 50 mégapixels chacun, un téléobjectif de 13 mégapixels (zoom optique x2 et hybride x5) et un objectif microscope de 3 mégapixels. Oui, microscope. Vous pourrez alors poser votre smartphone au plus près de votre sujet pour apercevoir des détails non observables avec l’œil humain. Une technologie surprenante et inédite, mais qui peut paraître assez anecdotique.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Oppo Find X3 Pro ou de visionner la vidéo ci-dessous.

Tout savoir sur le Oppo Find X3 Neo

Le Oppo Find X3 Neo est un smartphone milieu de gamme pour la marque, mais qui emprunte beaucoup d’éléments du segment premium. En regardant seulement sa face avant, il est presque impossible de le différencier avec la version Pro. On retrouve les mêmes bords incurvés sur les côtés ou la même disposition pour le poinçon dans l’écran. Le format est toutefois légèrement un peu plus petit avec une dalle de 6,55 pouces, toujours AMOLED, mais cette fois-ci Full HD+ à 90 Hz, avec même une compatibilité HDR10+.

Ce n’est pas tout, puisqu’il se permet également d’intégrer la puce qui a équipé de nombreux smartphones haut de gamme en 2020, le célèbre Snapdragon 865 compatible 5G. Loin d’être obsolète, cette configuration épaulée par 12 Go de RAM fait encore des merveilles, que ce soit pour naviguer fluidement sur Internet ou jouer à des jeux 3D dans des graphismes poussés à fond. Il embarque ensuite la même capacité de batterie que le Find X3 Pro, à savoir 4 500 mAh, mais pas de charge sans fil à l’horizon, seulement la charge rapide jusqu’à 65 W.

Pas de microscope pour cette version Neo du smartphone, mais tout de même une belle polyvalence assurée par quatre capteurs photo à l’arrière : le principal objectif de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 16 mégapixels, un téléobjectif de 13 mégapixels (muni d’un zoom optique x2) et un objectif macro de 2 mégapixels. La qualité devrait également être au rendez-vous sur ce segment tarifaire.

Tout savoir sur le Oppo Find X3 Lite

Comme son nom l’indique, le Oppo Find X3 Lite est un modèle avec des caractéristiques un peu plus modestes que ses grand-frères, mais qui reste tout de même intéressant pour un prix abordable. La différence de design par rapport aux deux autres saute tout de suite aux yeux, car ici l’écran est plat. Il est tout de même AMOLED avec un taux de rafraichissement à 90 Hz, et une définition Full HD+.

On retrouve ensuite quelques similitudes avec son prédécesseur, le Find X2 Lite. Lui aussi est propulsé par le SoC Snapdragon 765 G avec 8 Go de RAM, mais ce n’est pas un mal. Cette configuration est encore très puissante pour répondre à la majorité des besoins, sans oublier la compatibilité avec le réseau 5G. L’autonomie est en revanche un poil rehaussée avec une batterie qui passe de 4 025 mAh à 4 300 mAh. De plus, il profite également de la charge rapide jusqu’ç 65 W pour récupérer tous ses pourcentages en seulement 37 minutes.

Des améliorations sont également à noter du côté de la photo, avec un capteur principal qui passe de 48 à 64 mégapixels. Mais pour le reste, on aperçoit la même composition avec 8 + 2 + 2 mégapixels. Le Find X3 Lite ne sera vraisemblablement pas un champion dans le domaine, mais cela devrait être amplement suffisant pour les personnes pas trop exigeantes. À l’avant, une caméra frontale de 32 mégapixels est dédiée aux selfies.

