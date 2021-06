Belle promo le Xiaomi Redmi Note 9S en pack avec les Mi Earbuds

Pour faire des économies sur un smartphone, il est souvent recommandé d'aller faire un tour du côté des anciennes références encore largement au niveau. C'est le cas du Redmi Note 9S qui propose une fiche technique de qualité pour un prix encore plus contenu. Il est délivré en pack avec une paire de Mi Earbuds chez Boulanger à 159 euros au lieu de 199.

Avec l’arrivée de son successeur lancé il y a un peu plus d’un mois, on pensait que le Xiaomi Redmi 9S allait finir aux oubliettes malgré ses indéniables qualités. Le voilà qui refait surface sur la boutique en ligne de Boulanger via un pack regroupant le smartphone et des écouteurs Mi Earbuds pour 40 euros de moins que le prix habituel.

Le Xiaomi Redmi 9S en bref

La puissance du Snapdragon 720G

Un quadruple capteur photo polyvalent

Une grosse batterie de 5 020 mAh

Au lieu de 199 euros, le Xiaomi Redmi Note 9S (4+64 Go) est disponible en pack avec des écouteurs sans fil Mi Earbuds au prix de 159 euros. Le prix de base en magasin est à 189 euros auquel il faut déduire l’offre de remboursement de Xiaomi.

Pour en savoir plus sur le Xiaomi Redmi 9S 👇

Le Xiaomi Redmi Note 9S a été pensé comme un champion du rapport qualité-prix. Il possède une fiche technique très convaincante et un design digne des standards actuels pour un prix plus doux que ces homologues. Il est équipé d’une dalle IPS LCD — contrairement à ce qu’indiquent les caractéristiques de chez Boulanger — de 6,67 pouces avec un taux d’occupation de la surface de 91 %, un bel objet en main et surtout un aspect robuste tout de bleu turquoise vêtu qui fait son petit effet.

À l’intérieur, on retrouve un processeur Snapdragon 720G épaulé par 4Go de mémoire vive. Une fiche technique qui met l’accent sur la polyvalence et les performances en jeu. Il est en effet possible de se lancer dans une partie de Fortnite ou COD Mobile sans trop de problèmes même s’il faut rogner sur les paramètres visuels. Globalement la réactivité est au rendez-vous et toutes applications se lancent au doigt et à l’œil.

La photo n’est pas oubliée avec quadruple capteur de composé d’un module principal de 48 mégapixels et de trois autres objectifs ultra grand-angle, macro et de profondeur de respectivement 8 +5 +5 mégapixels. Nous avons noté dans notre test des photos grand-angle et ultra grand-angles de qualité, même si le reste est un peu en deçà des attentes. On note tout de même une polyvalence certaine dans le domaine.

Pour finir, le smartphone est également très autonome grâce à sa grosse batterie de 5 020 mAh pouvant faire tenir l’appareil sur pas moins de deux jours en utilisation classique. Il se recharge également par USB C avec une charge rapide de 22,5 W.

Pour en savoir encore et toujours plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Xiaomi Redmi Note 9S.

