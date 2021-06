Les prix du Samsung Galaxy S20 FE (4G et 5G) n’ont jamais été aussi bas sur Amazon

Déjà proposé à un très bon rapport qualité-prix, le Samsung Galaxy S20 FE, dans ses versions 4G et 5G, le devient encore plus. Quel que soit le réseau, Amazon fait en effet baisser les prix du smartphone de 160 euros et dans des coloris inédits.

Malgré sa relative ancienneté et l’arrivée prochaine de son successeur, le Galaxy S20 FE est toujours un excellent choix si vous voulez un smartphone Samsung de haut du panier sans y laisser vos économies. Aujourd’hui, c’est Amazon qui frappe fort en proposant le smartphone avec une réduction de plus de 20 % que ce soit en version 4G ou 5G.

Les caractéristiques du Samsung Galaxy S20 FE

L’écran Super AMOLED de 120 Hz

L’autonomie confortable avec une batterie de 4 500 mAh

Exynos 990 pour la version 4G et Snapdragon 865 pour la version 5G

Au lieu de 659 euros, le Samsung Galaxy S20 FE — dans sa version 4G –– tombe aujourd’hui à 499 euros sur Amazon. Il est proposé en 3 coloris dans cette gamme : Lavande, Blanc et Rouge.

La version 5G du Galaxy S20 FE est quant à elle proposée au prix de 599 euros au lieu de 759 euros toujours chez Amazon. Seule la couleur Orange est disponible pour ce smartphone.

Un superbe écran dans un superbe écrin 👇

Le Samsung Galaxy S20 FE embarque un écran de 6,5 pouces doté d’une dalle Super AMOLED. Celle-ci affiche une définition Full HD+ et possède un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. En dehors de l’écran, le Galaxy S20 FE reprend une bonne partie des lignes de son homologue classique, ce qui en fait un smartphone élégant et fin. De plus, les différents coloris proposés couplés au dos en plastique brossé et mat sont du plus bel effet.

Une fiche technique encore reluisante, mais choisissez bien votre version.

Le smartphone embarque un Qualcomm Snapdragon 865 pour la version 5G et un Exynos 990 pour la version 4G, avec 8 Go de RAM dans les deux cas. Dans les deux configurations, la puissance est de mise et vous n’aurez aucun problème à lancer vos applications en toute fluidité de même que de jouer à des jeux 3D gourmands dans de très bonnes conditions. Il apparaît tout de même que la version 5G du S20 FE est un chouia plus performante, à vous de voir quelle version est la plus à même de répondre à vos usages et à votre budget.

La solution de Qualcomm est également plus efficace du côté de la gestion énergétique. Dans les deux cas, la batterie est de 4 500 mAh mais la version 5G conserve un peu plus d’autonomie que celle en 4G, plus énergivore. Il faut compter plus d’une journée d’utilisation au global. N’oublions pas non plus la compatibilité avec la charge rapide jusqu’à 25 W et sans fil jusqu’à 15 W pour récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin.

Enfin, la partie photo n’est pas en reste même si elle ne s’avère pas aussi polyvalente que les autres Galaxy de la gamme S20. Avec un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 8 mégapixels, le smartphone est capable de prendre de bons clichés dans des conditions lumineuses acceptables, même s’il pèche par un manque de détails avec les sujets sombres. On est tout de même sur de la qualité même si on sent que les économies ont été réalisées dans ce domaine.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy S20 FE, en version 4G et en version 5G.

