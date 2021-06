Sosh relance ses forfaits en série limitée, dont un de 20 Go à 4,99 €/mois

Sosh relance ses forfaits en série limitée durant le mois de juin. Avec 20, 60 et 100 Go de 4G, vous avez le choix. Le premier est d'ailleurs très intéressant, car ne coûte que 4,99 euros par mois. Attention cependant, cette offre est très limitée dans le temps.

En ce mois de juin 2021, les différents opérateurs se font la guerre pour proposer les forfaits mobile les plus intéressants. C’est aujourd’hui le cas de Sosh qui relance une nouvelle fois ses séries limitées avec un minium de 20 Go pour seulement 4,99 euros par mois et sans prix qui augmente au bout d’un an.

Les caractéristiques des forfaits Sosh

Les infrastructures d’Orange à petit prix

Appels, SMS/MMS illimités en France et en Europe

Avec 20, 60 ou 100 Go de data selon le forfait mobile choisi

Vous pouvez profiter de trois forfaits en série limitée. Le forfait le moins cher est celui de 20 Go à 4,99 euros par mois, lequel est disponible jusqu’au 14 juin 2021. Le forfait intermédiaire de 60 Go est à 13,99 euros par mois et le forfait le plus imposant de 100 Go est à 15,99 euros/mois. Ces deux derniers sont quant à eux disponibles jusqu’au 28 juin 2021.

L’un des meilleurs réseaux pour moins cher

Choisir Sosh, c’est l’assurance de profiter des infrastructures réseau d’Orange et donc une fiabilité qui a fait ses preuves. Celui-ci couvre quasiment 100 % du territoire en France en 4G et les débits sont parmi les meilleurs du marché. La seule différence se fait au niveau du prix, Sosh est avant tout un opérateur proposant des forfaits sans engagement et accessibles.

Tous les forfaits chez Sosh incluent les appels illimités depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM, Il en va de même pour les SMS et MMS

De la data au choix en fonction des usages

Les forfaits Sosh en série limitée sont certes bon marché, mais proposent des enveloppes 4G conséquentes en fonction de leur prix. La première offre 20 Go pour seulement 4,99 euros par mois, la seconde de 60 Go est à 13,99 euros/mois et la dernière de 100 Go est à seulement 15,99 euros par mois. Autant dire qu’avec autant de 4G, il sera aisé de profiter de tout son contenu numérique sans crainte d’être limité. Depuis l’Europe, vous pouvez profiter d’enveloppes allant de 8 à 15 Go en fonction du forfait.

De plus le réseau Orange permet des vitesses de téléchargement optimales, parfait donc pour le streaming de vidéo via les services de VOD comme Netflix ou Amazon Prime. Vous pouvez même profiter des services de cloud Gaming comme Geforce Now ou Stadia, même si la 5G est plus recommandable pour ce type d’utilisation.

Notez qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription !

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

