Realme 8 : ce smartphone compatible 5G est à seulement 139 € pour le Prime Day

Trouver un smartphone 5G aux alentours de 200 euros est déjà possible, mais c'est du jamais à ce prix ! 139 euros, c'est actuellement ce qu'il faut débourser pour obtenir le tout nouveau Realme 8 à l'occasion du Prime Day sur Amazon. Il a pourtant été commercialisé à 229 euros il y a quelques semaines seulement...

La marque Realme continue son offensive sur le segment de l’entrée de gamme avec un smartphone compatible 5G à moins de 250 euros, le Realme 8. Il offre de belles choses pour ce prix : une grosse batterie, de belles performances et un appareil photo de 64 mégapixels. Ce smartphone a tout pour plaire, d’autant plus qu’il bénéficie d’une réduction de 90 euros pendant le Prime Day.

Le Realme 8 5G propose :

Un écran Super AMOLED à 90 Hz

La puissance du nouveau SoC MediaTek Dimensity 700

Une bonne autonomie et une charge rapide de 30 W

Au lieu de 229 euros à son lancement, le Realme 8 en version 4+64 Go est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 139 euros pour les membres Amazon Prime.

Le smartphone 5G le plus abordable

Le Realme 8 5G aborde un design quelque peu différent, par rapport aux deux autres smartphones de la gamme. À commencer par son écran ; qui passe de 6,4 pouces à 6,5. Ce modèle dispose d’un écran Super AMOLED affichant une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Une fois retourné, le smartphone offre un look bien plus sobre. Le slogan « DARE TO LEAP » disparait sur ce modèle.

Un SoC puissant pour le prix

Avec le déploiement de la 5G, Realme a souhaité équiper son smartphone du tout nouveau SoC MediaTek Dimensity 700, avec 6 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, l’expérience utilisateur sera évidemment fluide sur cette tranche de prix, que ce soit pour le multitâche ou les jeux gourmands. De plus vous profiterez de la dernière mise à jour Android 11, avec l’interface Realme UI 2.0.

Une batterie massive

Côté autonomie, le Realme 8 5G embarque une imposante batterie de 5 000 mAh. Vous pourrez tenir toute une journée avec une utilisation intensive, ou deux en fonction de votre utilisation. Il est compatible avec la charge rapide jusqu’à 30 W et permet de récupérer des pourcentages rapidement. De plus, la technologie Smart 5G sur le realme 8 5G permettra d’économiser la batterie, en passant de la 4G à la 5G et inversement.

Une qualité photo au rendez-vous

Pour finir, côté de la photo, il possède un triple capteur photo. Contrairement au Realme 8 classique, son capteur principal est de 48 mégapixels, avec une lentille 6P ouvrant à f/1,8. On perd un peu en définition, mais la qualité photo est au rendez-vous. Cependant, il manque de polyvalence avec l’absence de l’ultra grand angle.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme 8 5G.

