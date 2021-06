Le prix du Bose Headphones 700 est au plus bas pour le Prime Day sur Amazon

Dans la catégorie des casques audio sans fil à réduction de bruit le Bose Headphones 700 fait toujours figure de référence. Même si son prix est souvent en baisse, il chute au prix inédit de 227 euros au lieu de 299 euros pendant le Prime Day.

Bose et Sony sont toujours au coude à coude en ce qui concerne les casques audio sans fil à réduction de bruit active. Mais c’est bien le Headphones 700 de la firme américaine qui tire son épingle du jeu, en tout cas côté prix pendant ce Prime Day avec une réduction de 72 euros sur le prix barré chez Amazon.

Les caractéristiques du Bose Headphones 700

Une excellente réduction de bruit active

Entre 20 à 30h d’autonomie

La signature sonore Bose

Bluetooth multipoints prit en charge

Au lieu de 299 euros noté sur Amazon, le casque sans fil Bose Headphones 700 est aujourd’hui disponible à 228 euros, soit le meilleur prix constaté à ce jour sur la plateforme marchande.

Un casque fin aux performances lourdes

Le Bose Headphones 700 dispose d’un design complètement différent des autres références de la marque, on pense notamment au QC 35 II. L’arceau de type est plus fin, même si le poids du casque est plus important avec une vingtaine de grammes en plus. Cela s’explique sûrement par la présence de plus grosses oreillettes de type Circum-Aural qui entourent parfaitement les oreilles. Le contrôle du casque se fait également par des zones tactiles et no plus par des boutons physiques.

La fonction star du casque à savoir la réduction de bruit active est de nouveau mise en valeur avec la présence de 11 niveaux de réglages. Ces derniers sont réglables grâce à l’application Bose Connect une fois le casque couplé à son téléphone. Le son est également d’excellente facture grâce au rendu signature de Bose avec des bases profondes, des médiums poussés au max et une puissance des haut-parleurs qui n’est plus à prouver.

La connectivité et l’autonomie en plus

Le Bose Headphones 700 embarque la technologie Bluetooth multipoints qui permet de relier jusqu’à deux appareils sans avoir à changer d’appairage. L’ autonomie est estimée à une vingtaine d’heures en mode sans fil et avec réduction de bruit activée, elle monte jusqu’à 30 heures sans. La recharge quant à elle se fait via le port USB-C situé sur l’une des oreillettes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Bose Headphones 700 dans nos colonnes.

