Les AirPods 2 avec boitier de charge filaire sont à un excellent prix !

Les Apple AirPods 2 (avec boîtier de charge filaire) sont toujours les écouteurs sans fils les plus populaires du marché et profitent aujourd’hui d’une nouvelle promotion. Ils sont disponibles à seulement 125 euros sur Amazon, contre 179 euros habituellement.

Le succès des AirPods de seconde génération n’est plus à démontrer et ces derniers continuent encore aujourd’hui de faire la pluie et le beau temps dans le monde des écouteurs True Wireless. Ils profitent à nouveau d’une baisse de prix avec 30 % de réduction sur leur prix régulier.

Les caractéristiques des AirPods 2

Totalement intégrés à l’écosystème Apple

Une bonne expérience audio et une autonomie correcte

Compatible avec Siri

Au lieu de 179 euros, les AirPods 2 (avec boîtier de charge filaire) sont aujourd’hui disponibles à seulement 125 euros sur Amazon. C’est presque le meilleur prix pour ces écouteurs sur la plateforme, à 5 euros près.

On trouve également les AirPods Pro à 199 euros au lieu de 279 euros, toujours sur Amazon.

Les écouteurs sans fils les plus célèbres du marché

Même s’ils sont loin d’être les plus intéressants d’un point de vue strictement sonore, les Airpods 2 sont pourtant les écouteurs true wireless les plus populaires du marché. Cela s’explique avant tout par la puissance de la marque, mais aussi par le confort d’utilisation dont beaucoup cherchent encore à s’approcher. Peu de changements esthétiques ont été faits sur cette seconde génération par rapport à la première, notamment pour conserver une sensation agréable au quotidien. Les écouteurs épousent parfaitement la forme de l’oreille et s’adaptent à un maximum de morphologies. Le boîtier de recharge est certes filaire, mais est très pratique à utiliser avec un système de magnétisme qui loge parfaitement les écouteurs dans les cavités prévues à la recharge.

Du côté du son, on est loin des performances de ce que peut faire Sony avec ses WF-1000XM3 ou WF-1000XM4, mais les Airpords ont le mérite de délivrer un rendu clair et équilibré. Pas de réduction de bruit active sur ce modèle — réservé à la version Pro —, même si l’isolation passive est loin d’être honteuse une fois le son diffusé dans les oreilles.

C’est forcément mieux avec un autre appareil Apple

Forcément, l’intégration à l’écosystème Apple est parfaitement maîtrisée et l’appairage avec un iPhone, un iPad ou même un MacBook se fait automatiquement et sans encombre. L’ergonomie est encore une fois sans défaut avec une connexion automatique. Enfin l’intégration de Siri est excellente et le micro intégré est plutôt de bonne qualité, ce qui n’est pas forcément le cas partout.

Pour finir, l’autonomie se situe dans la moyenne avec environs 24h de batterie avec le boîtier de charge. Ce dernier se recharge avec fil via le port Lightning et il est possible d’obtenir 3 heures d’écoute en seulement 15 minutes de charge.

