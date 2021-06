Oppo Find X3 Lite : voici un bon smartphone 5G en solde (-100 €)

Les bonnes affaires pleuvent pendant les soldes et la Fnac frappe fort pour le premier jour de l'événement. Le Oppo Find X3 Lite 5G voit actuellement son prix passer de 449 à seulement 349 euros. Il est temps d'en profiter !

Avec sa dernière gamme Find X3, Oppo a frappé fort avec les X3 Neo et X3 Pro. Cependant ces deux flagships sont vendus assez cher. Heureusement, Oppo a pensé à celles et ceux qui veulent accéder à la 5G sans exploser leur budget et propose le X3 Lite. Il se trouve être le bon compromis avec tout de même de belles performances à un prix très intéressant. Il bénéficie actuellement d’une réduction de 100 euros sur son prix d’origine.

Pourquoi choisir le X3 Lite d’Oppo ?

Pour son écran OLED de 6,4 pouces à 90 Hz

Pour la puissance du Snapdragon 765G

Pour sa bonne autonomie, couplée à de la charge rapide de 65 W

Lancé au prix de 449 euros, le Oppo Find X3 Lite 5G est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 349 euros sur le site de la Fnac.

Cette version Lite a tout pour plaire👇

La version allégée du X3 se différencie de ses grands frères, à commencer par son écran : il ne dispose pas de bords incurvés, mais propose tout de même de fines bordures avec sa dalle AMOLED percée en haut à gauche. Cette dernière est d’ailleurs de très bonne qualité, proposant une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Une puce milieu de gamme convaincante

Côté performance, ce smartphone est propulsé par le Snapdragon 765G, avec 8 Go de RAM et 128 Go. Cette configuration milieu de gamme de Qualcomm permet de lancer n’importe quelle application, même gourmande, mais aussi des jeux 3D avec les graphismes presque poussés au maximum. Même la compatibilité avec la 5G est assurée. Il tourne actuellement sous Android 11 avec la très bonne interface ColorOS. Cette puce est donc capable de répondre à la majorité des besoins en 2021.

Ce smartphone embarque par ailleurs quatre capteurs de 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels qui apporte une belle polyvalence. La qualité photo est au rendez-vous en passant du mode portrait à l’ultra grand-angle jusqu’aux macros. Ne vous attendez pas à ce qu’il fasse des miracles en basse lumière, mais on lui pardonne facilement pour son prix. À l’avant, la caméra est de 32 mégapixels pour assurer une bonne qualité pour vos selfies.

37 minutes suffisent pour le recharger

Enfin, concernant l’autonomie, le téléphone dispose d’une batterie de 4 300 mAh. Il pourra tenir une bonne journée d’utilisation avant de tomber en rade de batterie, selon votre consommation. Néanmoins, la marque fournit une charge rapide Vooc jusqu’à 65 W, qui permet de récupérer un bon nombre de pourcentages en peu de temps. Tout comme les modèles les plus haut de gamme de sa famille, le X3 Lite peut se recharger de 0 à 100 % en seulement 37 minutes. Pour cette gamme de prix, la charge sans fil n’est en revanche pas au rendez-vous.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Oppo Find X3 Lite 5G.

