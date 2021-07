Amazon propose l’excellent Realme 7 à seulement 172 € pendant les soldes

Malgré la sortie récente de son successeur, le Realme 7 reste un excellent smartphone au rapport qualité-prix très agressif. Et si vous souhaitiez l'obtenir au meilleur prix, sachez qu'il est actuellement disponible en promotion à seulement 172 euros sur Amazon, contre 249 euros habituellement pour la version 128 Go.

On dit du Realme 7 qu’il est un smartphone d’entrée de gamme. Pour son prix peut-être, mais c’est sans compter sur son excellente fiche technique qui se rapprocherait presque du segment milieu de gamme. Proposant de belles performances, ce smartphone a tout pour plaire, d’autant plus qu’il bénéficie d’une réduction de plus de 70 euros pendant les soldes d’été.

Le Realme 7 offre :

Un écran 6,5 pouces Full HD+ à 90 Hz

La puissance du Helio G95 (similaire au S732G)

Une bonne autonomie de 5 000 mAh et une charge rapide de 30 W

Affiché au prix de 249 euros, le Realme 7 en version 8+128 Go est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 172,69 euros sur Amazon.

Vous pouvez également comptez sur Rue du commerce pour faire de bonnes affaires. Il propose le Realme 6 (64 Go + 128 Go) à seulement 143,65 euros, au lieu de 169 euros.

Un smartphone abordable et performant

Avec la nouvelle génération, le Realme 7 n’en est pas moins intéressant et reste un smartphone actuel. Pour 172 euros, le smartphone intègre un écran LCD FHD+ (2400 x 1080) de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une bonne fluidité. Son design reste très commun, ses finitions sont soignées avec un écran aux bordures fines et un poinçon situé en haut à gauche qui loge la caméra avant.

Un SoC puissant pour le prix

Realme a souhaité équiper son smartphone du processeur Helio G9 de MediaTek, avec 8 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, l’expérience utilisateur sera évidemment fluide sur cette tranche de prix, que ce soit pour le multitâche ou les jeux gourmands. C’est une configuration plus ou moins similaire aux smartphones équipés d’un Snapdragon 732G. De plus vous profiterez de la dernière mise à jour Android 11, avec l’interface Realme UI 2.0.

Une batterie longue durée

Concernant l’autonomie, le Realme 7 embarque une imposante batterie de 5 000 mAh. Vous pourrez tenir toute une journée avec une utilisation intensive, ou deux en fonction de votre utilisation. Il est compatible avec la charge rapide jusqu’à 30 W et permet de récupérer des pourcentages rapidement. Vous pourrez passer de 0 à 100 % de batterie en moins d’une heure.

Une qualité photo au rendez-vous

Pour finir, côté de la photo, il possède un quadruple capteur photo. Son module photo offre une belle polyvalence, en passant par des modes macro, portraits et ultra grand-angle qui ne se démarquent pas plus que ça de la concurrence. Le capteur principal de 68 mégapixels permet toutefois de prendre de jolies clichés dans de bonnes conditions lumineuses, même s’il ne faut pas trop lui en demander de nuit.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme 7.

