LG OLED55CX : cet excellent téléviseur 4K profite d’une réduction de 700 €

Si vous n'aviez pas sauté le pas pendant les soldes pour vous procurer une TV OLED, vous serez heureux d'apprendre que l'une des meilleures TV de la marque LG est à nouveau en promotion. Chez Rue du Commerce et Cdiscount, le modèle 55CX3 est proposé à 1 099 euros au lieu de 1 799 euros.

LG est le principal fournisseur de dalles OLED pour les TV sur le marché. Si la marque coréenne propose des références plutôt onéreuses, les téléviseurs de l’année précédente profitent de quelques réductions alléchantes. C’est actuellement le cas du modèle 55CX3 qui a encore tout pour plaire en 2021, surtout maintenant que son prix qui devient plus abordable avec 700 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du LG OLED55CX3

Sa dalle OLED de qualité

Sa compatible Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Sa connectique HDMI 2.1 pour les consoles next-gen

Au lieu de 1 799 euros, le LG CX3 de 55 pouces est actuellement en promotion à 1 099 euros sur le site Rue du Commerce, soit une économie de 700 euros sur la facture. L’offre est également disponible au même prix sur le site de Cdiscount.

Le savoir-faire de LG

Comme à son habitude, le constructeur LG propose une conception des plus immersives avec sa dalle de 55 pouces aux bordures infimes. On retrouve un design épuré et élégant, idéal pour se fondre dans l’environnement de votre pièce, que ce soit sur un meuble ou accroché à un mur. L’écran OLED du modèle 55CX3 offre des contrastes infinis avec des noirs plus profonds, des couleurs pétantes et une excellente luminosité. Le traitement des images sera d’ailleurs optimisé par le processeur Alpha 9 Gen 3 qui assure une très bonne mise à l’échelle des contenus.

Ce modèle fournit également une excellente définition grâce à sa compatibilité 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) et ne fait pas l’impasse sur les meilleures normes vidéo. On retrouve donc le HDR10 et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma. D’ailleurs, les cinéphiles pourront profiter du mode Filmmaker, qui permet d’adapter la qualité de l’image pour qu’elle soit restituée comme au cinéma, selon la vision du réalisateur ou de la réalisatrice. Concernant la qualité sonore, celle-ci sera assurée par le Dolby Atmos pour un résultat bien immersif.

Idéal pour les possesseurs d’une PS5 ou Series X

En plus de pouvoir regarder vos films et séries préférées sur votre TV, il est aussi idéal pour jouer aux jeux vidéo. Eh oui, même si vous n’avez pas encore pu vous procurer votre console next-gen, ce téléviseur vous sera utile dans le temps, car il dispose 4 ports HDMI 2.1. Cette connectique autorise la 4K@120 IPS ainsi que le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, qui agit pour combattre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. De plus l’écran est rafraîchi à 100 Hz, ce qui est largement suffisant pour profiter d’une belle fluidité lors de vos sessions de jeux. Cerise sur le gâteau : on pourra aussi compter sur un faible taux de réponse de 1 ms seulement. Vous serez donc paré pour jouer dans les meilleures conditions.

Un OS maison agréable à utiliser

Pour finir, ce téléviseur tourne sous le système d’exploitation webOS 5.0, fluide et intuitif. Les applications phares, comme Netflix, Prime Video ou YouTube, seront bien évidemment de la partie . De même que les compatibilités avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit, pour profiter du contrôle vocal. Il est également possible de diffuser du contenu depuis votre smartphone, en passant par Miracast ou AirPlay 2. Dernier atout, un peu gadget, mais plutôt appréciable : retrouvez la télécommande Magic Remote qui est munie d’un pointeur qui s’utilise comme une souris pour naviguer dans les menus de la télévision plus rapidement.

