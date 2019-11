Les AirPods 2 sont à 40 euros de moins que leur prix de vente initial.

Amazon et Rue Du Commerce se sont alignés pour proposer 40 euros de réduction sur les AirPods 2. Attention, il ne s’agit ni des AirPods Pro, ni des AirPods 2 avec boîtier sans-fil. Il s’agit des AirPods 2 avec le boitier à charge filaire (Lightning).

Si vous recherchez ce qui les distingue du modèle de première génération, c’est la puce sans fil Appel H1. Cette puce offre la possibilité de réaliser des commandes vocales mains libres « Dis Siri » et accélère le temps nécessaire pour basculer entre, par exemple, votre iPhone et votre iPad, ou tout ce que vous avez connecté aux écouteurs. Cette puce réduit également la latence audio lorsque vous jouez à des jeux mobiles et apporte un peu plus d’autonomie pour passer vos appels, pour un total de trois heures par charge. Enfin, ces AirPods fonctionnent très bien sur Android.

Aujourd’hui, ces AirPods 2 sont à 139,99 euros chez Amazon et Rue Du Commerce, on les trouve habituellement à 179 euros.

Retrouvez les AirPods 2 (boîtier filaire) sur Amazon

Retrouvez les AirPods 2 (boîtier filaire) sur Rue Du Commerce