Vous recherchez une barre de son avec un bon rapport qualité/prix pour le Black Friday ? Ne cherchez plus : la Sonos Beam est aujourd’hui remisée à 369 euros sur Amazon, Boulanger, Darty et fnac.com, contre 449 euros habituellement.

La barre de son Sonos Beam possède plusieurs avantages. Tout d’abord, elle est particulièrement compacte pour trouver facilement sa place sur votre meuble TV. Elle propose évidemment une qualité sonore au rendez-vous, même si les technologies Dolby et DTS manquent à l’appel. Ensuite, elle intègre surtout les assistants de Google et d’Amazon pour se passer d’une enceinte connectée à la maison. Pour les intéressés et intéressées, elle est en ce moment en promotion pour le Black Friday.

La Sonos Beam en bref

Un design compact

Un rendu sonore clair et puissant

L’intégration de Google Assistant et Amazon Alexa

Sa compatibilité avec Apple AirPlay 2, ce qui est assez rare

Au lieu de 449 euros, la barre de son Sonos Beam est aujourd’hui remisée à 369 euros sur Amazon, Boulanger, Darty et fnac.com, soit une réduction immédiate de 80 euros à l’occasion du Black Friday. Elle est disponible en deux coloris : blanc et noir.

Retrouvez la Sonos Beam à 369 € sur Amazon

Retrouvez la Sonos Beam à 369 € sur Boulanger

Retrouvez la Sonos Beam à 369 € sur Darty

Retrouvez la Sonos Beam à 369 € sur fnac.com

La Sonos Beam en détail

La Sonos Beam est une barre de son qui opte pour un format particulièrement compact en comparaison de la concurrence, afin d’être facilement installable dans n’importe quelle situation. Avec ce modèle, Sonos joue la carte connectée et offre une solution originale puisqu’elle intègre des micros qui lui permettent de profiter d’une intégration native de Google Assistant et d’Amazon Alexa. Très pratique pour contrôler le volume et ses différents appareils connectés à la voix, mais elle permet surtout de se passer d’un Google Home ou d’un Amazon Echo à la maison.

La barre de son en elle-même propose une très bonne restitution sonore, malgré la taille réduite et l’absence de caisson de basse. Elle embarque quatre woofers qui s’occupent des médiums et des graves et un tweeter pour les aigus et les dialogues. Résultat ? La restitution est très équilibrée, notamment avec des graves profonds sans distorsion. Même si elle n’est pas compatible avec les technologies de spatialisation de son de Dolby ou de DTS, elle réussit à proposer un très bon rendu surround. Encore plus si vous possédez une ou deux enceintes Sonos One, qui peuvent s’associer avec la Beam pour proposer un rendu encore plus impressionnant, et sans latence selon le constructeur.

En ce qui concerne la connectique, on retrouve une sortie HDMI ARC pour la raccorder à votre TV. Une fois configurée avec l’application Sonos (disponible sur iOS et Android), la barre sera compatible avec Apple AirPlay 2, Spotify Connect et pourra même être utilisée avec la majorité des smartphones et PC, via Wi-Fi, pour diffuser de la musique ou des podcasts de manière native.

Retrouvez la Sonos Beam à 369 € sur Amazon

Retrouvez la Sonos Beam à 369 € sur Boulanger

Retrouvez la Sonos Beam à 369 € sur Darty

Retrouvez la Sonos Beam à 369 € sur fnac.com

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le test complet de la Sonos Beam par Numerama.

Ne ratez aucune offre du Black Friday

Du 25 novembre jusqu’au lundi 2 décembre et le Cyber Monday, c’est la Black Friday Week sur FrAndroid. Nous vous proposons toute la semaine les meilleures offres sélectionnées par l’équipe FrAndroid Bons Plans. Nous choisissons soit de bons produits, soit de bons prix et bien souvent les deux en même temps.

Pour ne rater aucune offre, vous pouvez vous rendre sur notre page dédiée au Black Friday 2019. Elle regroupe toutes les promotions qui nous ont séduites. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter FrAndroid Bons Plans et la page Facebook FrAndroid Bons Plans.