Sony WH-1000XM3 : forte baisse de prix pour le meilleur casque sans fil

L’excellent casque sans fil Sony WH-1000XM3, tout aussi réputé pour la qualité de son que l’efficacité de la réduction de bruit, a rarement été aussi abordable via un revendeur français. On le trouve aujourd’hui à partir de 251 euros, au lieu de 380 à sa sortie.

Le Sony WH-1000XM3 va bientôt avoir deux ans d’existence et c’est toujours une référence incontournable sur le marché des casques sans fil à réduction de bruit active en 2020. Et bien que son successeur, le 1000XM4, commence déjà à faire parler de lui, il est aujourd’hui difficile de ne pas dire non à une réduction d’environ 130 euros sur le prix d’origine du 1000XM3.

En bref

Le design confortable

L’autonomie de plus de 30 heures

La meilleure réduction de bruit active du marché

Au lieu de 380 euros à son lancement, le casque Sony WH-1000XM3 est aujourd’hui affiché à 279 euros sur la boutique Boulanger via Acheter sur Google, puis passe à 251 euros avec le code promo MARS10.

On le trouve également au prix avantageux de 279 euros sur Amazon.

Jusqu’à ce que le 1000XM4 le remplace, le WH-1000XM3 est — à ce jour — le dernier casque haut de gamme de Sony, qui succède logiquement au 1000XM2. En comparaison avec son prédécesseur, il est plus léger pour améliorer le confort au quotidien, il délivre un son de meilleure qualité, il remplace le port micro USB par de l’USB Type-C, et il intègre désormais Google Assistant.

La réduction de bruit active du XM3 de Sony est par ailleurs encore aujourd’hui parmi les meilleures du marché. L’ancien modèle possédait déjà un système efficace de bruit efficace, mais c’est encore mieux ici. Depuis l’application Sony Headphones Connect (disponible sur iOS et Android), le mode antibruit s’adapte avec quatre modes différents en fonction de votre environnement et de votre activité : marche, course, transport et à l’arrêt.

Il intègre également une fonction très pratique : Quick Attention. Cette dernière permet de réduire instantanément le volume de votre musique afin de pouvoir suivre une conversation sans enlever le casque de votre tête. Enfin, son autonomie est également très appréciée. Le casque peut être utilisé pendant 30 heures avec la réduction de bruit, et plus sans. Il est aussi compatible avec la charge rapide, ce qui lui permet d’être utilisé pendant 8 heures après seulement 15 minutes de temps de charge.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du Sony WH-1000XM3.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le casque Sony WH-1000XM3.

Notre guide d’achat

