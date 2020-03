C’est le moment de craquer pour les AirPods 2 : prix cassé sur Cdiscount

Les AirPods 2 d'Apple sont les écouteurs sans fil les plus populaires du monde. C'est effectivement le bon moment de craquer si vous voulez vous aussi votre paire, car Cdiscount les propose aujourd'hui à prix très réduit !

Les AirPods 2 ont de nombreux arguments qui séduisent le grand public. Ils sont jolis et agréables à porter, mais ils sont surtout d’une facilité déconcertante à utiliser au quotidien. Bref, pas de prise de tête. Aujourd’hui, c’est également le prix réduit des écouteurs sans fil d’Apple qui va attirer l’attention des possesseurs d’iPhone, mais aussi de smartphones Android.

En bref

Autonomie confortable

Compatible avec Android

Fonctionnalités exclusives iOS

Au lieu de 179 euros, les AirPods 2 avec boîtier de charge filaire est aujourd’hui disponible à seulement 134 euros sur Cdiscount, soit une économie de 45 euros sur leur prix d’origine

Pour en savoir plus 👇

Les AirPods 2 offre le même design que celui du modèle de 2016, donc toujours très agréables à porter au quotidien, notamment grâce à leur forme qui épouse bien le creux des oreilles. Il s’agit tout simplement du meilleur choix pour celles et ceux qui ne supportent pas les écouteurs intra-auriculaires.

La fiche technique partage également beaucoup de similitudes entre les deux modèles (comme l’autonomie), à l’exception de deux nouveaux ajouts : la compatibilité Bluetooth 5.0 et l’intégration de Siri directement dans les oreillettes, qui comprennent désormais le « Dis Siri », sans passer par l’iPhone.

C’est d’ailleurs un délice d’utiliser ses écouteurs sans fil lorsque l’on possède un smartphone de la marque à la pomme. L’appairage se fait très rapidement, basculer entre divers appareils devient un jeu d’enfant et plusieurs features intéressantes rendent l’expérience bien plus agréable, notamment le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette.

La plupart des fonctionnalités citées ne sont en revanche pas disponibles avec un smartphone Android, mais notez que les AirPods 2 sont tout de même compatibles. Pour les intéressés, nous avons réalisé un petit tutoriel.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre de cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Apple AirPods 2.

Découvrez notre guide d’achat

Afin de découvrir des alternatives, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs écouteurs true wireless en 2020.