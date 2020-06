L’enceinte UE Megaboom se brade à -60 % pour débuter les soirées d’été

L'Ultimate Ears Megaboom, l'enceinte survitaminée de la marque, se négocie désormais à moins de 80 euros sur Amazon. Une promotion idéale pour profiter de vos meilleures musiques lors des soirées d'été.

L’UE Megaboom est l’une des enceintes nomades les plus puissantes de la marque californienne. Avec sa très belle autonomie et sa certification IPX7, elle saura satisfaire vos envies de musique en plein air. La bonne nouvelle ? L’enceinte profite aujourd’hui d’une remise inédite de 60 % sur son prix d’origine, pile au moment où l’on a le plus besoin d’elle.

En bref

Un son à 360 degrés

Une enceinte tout-terrain

Une excellente autonomie

L’enceinte portable Ultimate Ears Megaboom 1 est disponible à 79 euros sur Amazon au lieu de 199 euros à son lancement. C’est le prix le plus bas jamais constaté sur la plateforme du géant américain.

Si vous cherchez une solution plus compacte et moins onéreuse, l’UE Boom Lite 2 est elle aussi en promotion à 59 euros sur Amazon.

Avec son design cylindrique propre à Ultimate Ears, la Megaboom permet de diffuser un son à 360 degrés autour d’elle, de quoi profiter au mieux de la musique, où que vous soyez autour de l’enceinte. Cette UE Megaboom est taillée pour les sorties entre amis, et délivrera un son puissant tout en profitant d’une qualité tout à fait honorable.

Quand on dit qu’elle est faite pour vos sorties, elle est vraiment faite pour toutes vos sorties. Sa certification IPX7 lui permettra de résister à l’eau et la poussière. Elle peut d’ailleurs être immergée jusqu’à 1 mètre sous l’eau pendant trente minutes, même s’il reste déconseiller de le faire. Si vous cherchez la robustesse, c’est avec la Megaboom qu’il faudra partir en vacances, elle résistera même à certains légers chocs.

Robuste, l’UE Megaboom l’est, mais elle est aussi durable. Elle profite en effet d’une belle autonomie de 20 heures, assez pour voir venir la fin de la soirée. Elle se recharge ensuite via son port micro-USB situé à l’arrière. De la même manière, vous disposerez d’une portée de 30 mètres en Bluetooth, ce qui permet de garder son téléphone dans sa poche, même à l’autre bout de la maison.

Vous pourrez également vous connecter rapidement grâce à sa comptabilité NFC si vous possédez un appareil compatible. Bref, avec ses 79 euros, la UE Megaboom est le meilleur rapport qualité/prix de ce début d’été.

