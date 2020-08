Les Sony WF-1000XM3 bénéficient à nouveau de 35 % de réduction

Dotés de la réduction de bruit active, les Sony WF-1000XM3 font partie des meilleurs écouteurs true wireless du marché. En ce moment, ils bénéficient d'une belle réduction sur Rakuten : ils chutent à seulement 160 euros au lieu de 249 euros.

Les Sony WF-1000XM3 sont les écouteurs sans fil haut de gamme de la marque, et comptent sans aucun doute parmi les meilleurs du marché. Avec leur réduction de bruit active, leur qualité audio et leur design premium, ces intra-auriculaires remportent tous les suffrages… surtout lorsqu’ils sont affichés avec une réduction de 35 %.

En bref

Une excellente réduction de bruit

Une autonomie entre 6h et 8h

La qualité sonore typique de Sony

Les Sony WF-1000XM3 sont les écouteurs true wireless haut de gamme de la marque qui succèdent aux WF-1000XN. Avec ces touches dorées et ce côté moins « plastique », leur design premium représente une belle amélioration par rapport à leurs prédécesseurs. On peut craindre leur forme un peu massive, mais ces intra-auriculaires s’adaptent très bien à toutes les oreilles.

Ce qui rend ces écouteurs très intéressants, c’est ce système de réduction de bruit active bluffant pour ce petit format. La marque japonaise a simplement repris la technologie du casque WH-1000XM3 pour l’adapter aux WF-1000XM3. Le résultat est évidemment moindre que ce dernier, mais pour de si petits écouteurs qui se mesurent facilement aux AirPods Pro, la qualité sera quand même largement au rendez-vous. Que vous soyez dans les transports ou dans la rue, vous pourrez facilement vous couper des distractions sans avoir à monter le son de votre musique au maximum. Si toutefois vous souhaitez entendre les bruits ambiants ou discuter avec quelqu’un, le mode « Quick Attention » vous le permettra : il suffira d’effleurer la zone tactile dédiée.

Sans surprise, la qualité audio propre à Sony est aussi de la partie. Le son est équilibré, et dépasse même son concurrent signé Apple. Sur l’application Sony Headphones Connect (disponible sur iOS et Android), on peut configurer l’égaliseur en fonction de ses préférences. L’appli est aussi dotée d’un contrôle adaptatif du son qui détectera votre activité pour s’adapter au bruit ambiant. De plus, les WF-1000XM3 embarquent Google Assistant de façon native. Vous pourrez donc passer des appels ou échanger avec l’assistant tout en gardant vos oreillettes bien en place.

L’autonomie des Sony WF-1000XM3 est très confortable. Selon le constructeur, ces intra-auriculaires peuvent tenir 6 heures avec la réduction de bruit activée et 8 heures sans. Avec le boîtier de recharge, on aura 24 à 32 heures d’autonomie. On regrettera l’absence de charge sans fil, mais on se console avec la charge rapide via USB-C qui accordera 90 mn d’écoute supplémentaires en 10 mn.

Pour avoir plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test complet des Sony WF-1000XM3.

