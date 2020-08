Précommandez vos Galaxy Buds Live, Samsung offre son chargeur sans fil

Samsung vient d'annoncer ses nouveaux écouteurs à réduction de bruit active, les Samsung Galaxy Buds Live. Pour leur précommande, Samsung offre un socle de recharge rapide.

Lors de la conférence qui a annoncé le Samsung Galaxy Note 20 hier, la marque en a profité pour révéler ses nouveaux true wireless en forme de haricots : les Samsung Galaxy Buds Live. Ces petits écouteurs suivent les traces des N400 et embarquent une réduction de bruit active. D’ailleurs, pour leur précommande, Samsung offre un chargeur à induction.

En bref

Des écouteurs tout confort

Avec de la réduction de bruit active

Une autonomie de 6 heures

Pour la précommande des Samsung Galaxy Buds à 199 euros sur leur site, profitez du socle de charge rapide Samsung offert d’une valeur de 40 euros. Vous pourrez ainsi directement profiter de la charge sans fil des Buds Live.

Pour en savoir plus 👇

Contrairement aux classiques Buds et Buds Plus, les Buds Live changent entièrement leur design. Ils proposent une forme assez singulière qui ressemble étrangement à un haricot. Cette forme place les Buds Live dans l’oreille sans que rien ne dépasse. C’est assez remarquable, et cela change des protubérances des Sony WF-1000XM3 ou des tiges des Airpods Pro, par exemple. Ils profitent même de contrôles tactiles pour gérer sa musique facilement.

Dans ce petit format, les Buds Live proposent une réduction de bruit active. À la différence de ses concurrents directs, il ne s’agit pourtant pas d’intra-auriculaires. Les Buds Live se posent seulement contre le conduit d’une telle façon que ce dernier est obstrué pour que l’on profite d’une isolation passive. Une technique prometteuse que l’on vérifiera lors de notre test.

S’il y a autre chose de prometteur, c’est bien la qualité audio. Pour améliorer le son, Samsung a même installé un conduit spécialement conçu pour les basses. Si le rendu sonore est le même voire meilleur que les Buds Plus, c’est gagné pour Samsung.

Le constructeur annonce enfin une autonomie de 6 heures consécutives avec la réduction de bruit active et un total de 21 heures avec le boitier. On pourra recharger ce dernier via USB-C ou avec le socle à induction offert. Il s’agit d’un socle de recharge rapide assez classique au design fin et sobre dans sa couleur noire. On pourra aussi bien charger ses Buds Live que tout type de smartphone compatible charge sans fil.

