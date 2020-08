Le joli casque bluetooth Marshall Major 3 à 79 euros

Marshall propose toujours un très beau design et une bonne qualité sonore. Son casque bluetooth Major 3 est disponible à 79 euros chez Darty, Fnac et Boulanger, un rapport qualité-prix presque inégalable pour un produit de la marque.

Marshall a réussi à s’imposer dans le marché de l’audio (hors amplis) grâce à des casques et des enceintes de qualité au design iconique. Parmi eux, le casque Bluetooth Major 3 est proposé à 79 euros chez Darty, Fnac et Boulanger.

En bref

Un design toujours aussi réussi

Une bonne qualité sonore

Une autonomie d’environ 30 h

Le casque Bluetooth Marshall Major III est disponible à 79 euros chez Darty, chez Boulanger et à la Fnac au lieu d’un prix de lancement de 149 euros.

Pour en savoir plus 👇

Marshall propose toujours avec ses produits un design plus qu’iconique. Rappelant ses légendaires amplis, on retrouve un design qui rappelle leur revêtement en cuir du plus bel effet. On a sur la tête un très beau casque dont le design a été réfléchi et bien imaginé.

Ce casque a un son en accord avec sa gamme. La qualité est très bonne pour son prix, mais il n’atteint pas les sommets qu’un Bose QC35 ou Sony WH-1000XM3 peut atteindre.

On retrouve des commandes sur l’oreillette gauche qui se résume à un seul bouton multifonctions. Un appui long pour allumer ou éteindre le casque, un clic pour prendre un appel, un double clic pour réveiller l’assistant vocal du smartphone. Enfin, ce bouton peut être dirigé vers le haut ou vers le bas pour gérer le volume et vers la gauche ou la droite pour naviguer entre les titres.

Enfin, Marshall a mis le paquet sur l’autonomie. Le Major III est un casque très endurant avec une autonomie de plus de 30 heures. Si vous souhaitez économiser encore plus de batterie, branchez simplement le casque en filaire via le câble jack 3,5 mm inclus pour profiter de votre musique pendant encore plus de temps !

Notre guide d’achat

Pour mieux connaître le marché et la concurrence de ce Marshall Major III, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur notre guide d’achat dédié aux meilleurs casques Bluetooth.