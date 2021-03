Un an après sa sortie, ce casque sans fil Sony est presque à moitié prix

Le casque Sony WH-710N est idéal pour ceux et celles qui veulent s'offrir la réduction de bruit active sans pour autant débourser une fortune. D'autant plus qu'il vient de tomber à son prix le plus bas sur Amazon, où il passe ainsi de 150 euros à seulement 79,99 euros.

Sony propose l’un des meilleurs casques dotés de la réduction de bruit active sur le marché avec son désormais célèbre WH-1000XM4, mais ce dernier, plutôt onéreux, n’est pas à la portée de toutes les bourses. Alors, il y a moins d’un an, la marque a dévoilé le casque sans fil Sony WH-CH710N, un modèle nettement moins cher, mais qui intègre bel et bien la technologie de réduction de bruit active que les acheteurs recherchent. Actuellement, son prix devient encore plus avantageux puisqu’il bénéficie d’une réduction de 70 euros.

En bref

Une réduction de bruit active moins chère

Un casque confortable et plutôt léger

Une autonomie annoncée de 35 heures

D’abord proposé à 150 euros, le casque sans fil Sony WH-CH710N est désormais disponible en promotion à seulement 79,99 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

Le casque Sony WH-CH710N propose une conception plus massive que son grand-frère WH-1000XM4, mais ses écouteurs arrondis sont munis de coussinets englobants très confortables. Malgré son côté imposant, il profite tout de même d’un design soigné tout en rondeurs. Vous pourrez également ajuster son bandeau pour qu’il ne vous fasse pas mal au bout de plusieurs heures d’écoute. Autrement, pour le transporter, rien de plus simple : les écouteurs pivotent facilement pour pouvoir se ranger sans souci.

Mieux encore, ce casque propose donc la réduction de bruit active. Même si cette dernière est signée Sony, il faudra tout de même faire quelques petites concessions sur sa qualité dans cette gamme de prix. Si elle n’arrive pas à la hauteur de celle du très bon WH-1000XM4, plus performant (et plus cher), elle restera tout à fait satisfaisante pour un usage quotidien. Elle fera ce qu’on lui demande : isoler son utilisateur des bruits parasites autour de lui, qu’il soit dans les transports en commun ou au bureau. Pour cela, le casque est doté deux deux microphones intégrés. Et si vous souhaitez quand même entendre autour de vous, ce qui peut être grandement utile si vous traversez une rue par exemple, il suffira d’activer le mode « bruit ambiant ».

Côté autonomie, Sony annonce une durée d’utilisation de 35 heures, ce qui sera tout simplement excellent pour profiter de sa musique et de ses podcasts pendant toute une journée, voire plus. La recharge se fera via un port USB-C, et sera plutôt rapide. La preuve : en 10 minutes de charge, vous gagnerez une heure d’écoute. Enfin, le Sony WH-CH710N assurera la compatibilité avec le Bluetooth 5.0, avec un appareillage facilité grâce à la puce NFC, ainsi que les compatibilités avec les assistants vocaux présents dans votre smartphone.

Notre guide

Si vous souhaitez découvrir d’autres références sur la même gamme de prix, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs casques audio à moins de 100 euros.