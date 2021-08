Les Apple AirPods 2 sont à 109,99 euros et c’est seulement aujourd’hui

Souvent copiés, mais jamais égalés, les AirPods 2 sont sans aucun doute les écouteurs sans fil les plus répandus à travers le monde. Ils profitent aujourd'hui d'une belle promotion et passent de 179 à seulement 109,99 euros.

Avec ses Apple AirPods 2, la firme de Cupertino s’est hissée au rang de leader du marché des true wireless. Ce ne sont pourtant pas les meilleurs niveau son, mais ils sont agréables à porter et surtout très faciles à utiliser. De plus, le rapport qualité-prix est excellent avec une belle offre, comme aujourd’hui via cette offre sur Amazon.

Les AirPods 2 en bref

Le format non intra

L’autonomie confortable

Les fonctionnalités exclusives iOS

La compatibilité avec les appareils Android

Au lieu de 179 euros, les Apple AirPods 2 avec boîtier de charge filaire sont aujourd’hui disponibles en promotion à seulement 109,99 euros sur Amazon et Cdiscount.

Pour en savoir plus sur les AirPods 2 👇

Les AirPods 2 ne se présentent plus, mais nous allons tout de même faire un effort. Lancée en fin 2019, cette évolution mineure du modèle de 2016 apporte évidemment quelques changements, mais pas touche au design. Il reste inchangé, car agréable à porter grâce à son format non intra-auriculaire, qui ne rentre donc pas dans le conduit auditif de l’oreille.

On retrouve encore quelques similitudes au niveau de la fiche technique, comme l’autonomie qui est encore une fois estimée à une vingtaine d’heures. Cependant, on note deux ajouts importants : la compatibilité Bluetooth 5.0 et l’intégration de Siri directement dans les oreillettes, qui comprennent désormais le « Dis Siri », sans passer par l’iPhone.

Apple oblige, ses écouteurs sans fil s’inscrivent ensuite parfaitement dans son écosystème, où c’est effectivement un délice d’utiliser les AirPods 2 lorsque l’on possède un smartphone de la Pomme. L’appairage se fait très rapidement, basculer entre divers appareils est un jeu d’enfant et plusieurs features intéressantes rendent l’expérience encore plus agréable, notamment le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette.

La plupart des fonctionnalités citées ne sont en revanche pas disponibles avec un smartphone Android, mais notez que les AirPods 2 sont tout de même compatibles. Pour les intéressés, nous avons réalisé un petit tutoriel.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les AirPods 2.

Pour comparer les AirPods 2

Afin de découvrir d’autres références true wireless disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil en 2021.