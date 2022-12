Le prix de ce kit de 2 caméras Arlo Pro 3 est en chute libre sur Amazon

Arlo propose des caméras connectées soignées et performantes. C’est le cas par exemple de l’Arlo Pro 3, capable de filmer en 2K et dont le prix chute fortement sur Amazon. Une paire de ce modèle est à 195 euros contre 599 euros en temps normal.

Arlo est un spécialiste de la surveillance connectée qui ne cesse d’améliorer ses produits. Le constructeur compte quelques références dont l’Arlo Pro 3. Efficace, mais facile d’utilisation, cette gamme de caméras connectées reste une valeur sûre. En ce moment, la paire de ce modèle coûte 405 euros de moins sur Amazon.

Les points clés de l’Arlo Pro 3

Résolution vidéo à 720p, 2K

Audio bidirectionnel

Éclairage projecteur intégré

Au lieu de 599,99 euros habituellement, la paire d’Arlo Pro 3 est maintenant disponible en promotion à 195 euros chez Amazon. Ce pack est aussi disponible au même prix chez Ubaldi.

Facile à prendre en main

Arlo a fait un remarquable travail pour rendre le plus facile possible l’installation de l’Arlo Pro 3. Pour ce faire, vous avez le choix entre l’accrocher à un support grâce à un kit de fixation fourni, juste la mettre sur une surface plane ou bien la poser sur un support magnétique. Ne vous inquiétez pas, le constructeur l’a conçue pour résister aux éléments. Divers accessoires sont aussi livrés avec la caméra : câble de recharge magnétique, batterie de rechange et câble Ethernet.

En plus d’être robuste et compacte, la caméra de surveillance est aussi endurante. La marque annonce une énorme autonomie d’un à deux mois. Cela vous affranchit de la recharger fréquemment. Une fois la caméra installée, la prise en main est tout aussi simple grâce à SmartHub. L’application multiplateforme vous donne accès à diverses informations utiles en temps réel. Vous aurez également droit à Arlo Secure gratuitement pendant 90 jours.

Enregistrement vidéo 2K HDR

L’un des principaux avantages de l’Arlo Pro 3 est la qualité vidéo délivrée. La caméra affiche une résolution de 2 560 x 1 440 pixels. Avec une vidéo 2K compatible HDR et un angle de vision de 160°, les images sont nettes et de bonne qualité. Le mode nocturne s’en sort bien aussi grâce à son projecteur intégré. Les vidéos de ce mode sont de couleurs vives.

L’Arlo Pro 3 étant pourvue d’une alarme, vous serez notifié sur votre mobile de tout mouvement suspect repéré par la caméra. Vous pouvez alors déclencher à distance la sirène et prendre les mesures qui s’imposent. L’Arlo Pro 3 compte également un micro et un haut-parleur avec lequel vous pouvez entendre ce qui se passe chez vous ou communiquer à un occupant ou à un assistant vocal (Alexa ou Google Assistant).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Arlo Pro 3.

