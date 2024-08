Xiaomi propose un kit de surveillance idéal pour les petits budgets : une caméra intérieur + extérieur à moins de 80 €

Amazon propose le bon combo pour surveiller efficacement votre domicile cet été : une caméra extérieure accompagnée d’une caméra intérieure, le tout pour seulement 79 euros.

Xiaomi Outdoor Camera CW300 // Source : site officiel

Si vous comptez partir en vacances cet été, vous avez très certainement la crainte de voir débarquer chez vous des intrus. Alors pour se rassurer, rien de mieux que s’équiper à la fois d’une caméra intérieure et une dédiée pour l’extérieur. Et ça tombe bien, Xiaomi propose le kit idéal et qui profite de 20 % de réduction.

Pourquoi ce bundle Xiaomi est intéressant ?

Une caméra intérieure qui filme en 2K à 360°

Une autre qui filme l’extérieur avec des images détaillées de jour comme de nuit

Capable de détecter les mouvements humains et des fausses alarmes filtrées

En ce moment, Xiaomi propose un kit comprenant une caméra extérieure (Outdoor Camera CW300) et une caméra intérieure (Smart Camera C300) à 79,99 euros au lieu de 99,99 euros sur sa boutique.

Une caméra robuste et qui alerte rapidement

La Xiaomi Outdoor Camera CW300 est une caméra conçue pour l’extérieur capable de résister à différentes conditions météorologiques (de -30 °C à -60 °C) grâce à la certification IP66, à l’eau et à la poussière.

Avec sa définition en 2,5K, les images gagnent en détail, même lorsque vous zoomez le sujet. Et pour couvrir le plus de périmètres possible, la caméra dispose d’un objectif grand angle et d’avoir un maximum d’informations sur l’image. Avec son capteur infrarouge, la caméra pourra enregistrer une fois la nuit tombée, avec des images nettes puisqu’un flash permet d’obtenir des images en couleur une fois la nuit tombée.

Lorsqu’elle détecte une personne, elle suit et enregistre automatiquement les vidéos de la personne en mouvement et envoie des notifications à votre smartphone. Il est d’ailleurs possible de déclencher une alarme sonore accompagnée de lumières clignotantes, afin de faire fuir les intrus potentiels. Les notifications inutiles causées par des mouvements en dehors de la zone de mise au point sont filtrées. Autrement, il est possible de voir en direct le flux vidéo via l’application. Sachez qu’il sera aussi possible de stocker les vidéos en local grâce au port microSD.

Une caméra intérieure rassurante avec des images détaillées

La Xiaomi Smart Camera C300 présente dans ce pack, est dédiée pour l’intérieur. Tout en rondeur, minimaliste et surtout très discret, elle ne se fera pas trop remarquer chez vous, et c’est bien ce qu’on lui demande. Sa petite taille ne l’empêche toutefois pas d’être très efficace, notamment lorsqu’il s’agit de filmer votre intérieur.

Elle peut filmer en 2K à 360° et capte beaucoup plus de détails qu’en 1 080p. De plus, l’objectif à grande ouverture f1.4 permet de faire entrer une quantité de lumière beaucoup plus importante, ce qui rend les images bien plus nettes et là encore plus détaillées, y compris quand la luminosité est plutôt faible. D’ailleurs, de nuit, la caméra peut filmer en couleur, même si la lumière dans la pièce laisse à désirer, quand d’autres caméras de surveillance se contentent d’une vidéo en noir et blanc lorsqu’il fait plus sombre.

Enfin, la caméra est capable de repérer les humains qui passeraient devant son objectif, et ainsi d’éviter les fausses alarmes. Et si vous souhaitez enregistrer les vidéos filmées par la caméra, vous pourrez le faire en insérant une carte microSD ou passer vers le cloud.

Il existe d’autres références disponibles sur le marché, et si vous souhaitez les découvrir : voici notre guide des meilleures caméras de sécurité connectées du moment.

