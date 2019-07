Article sponsorisé par Anker

Les offres promotionnelles sont nombreuses en ce lundi de Prime Day d’Amazon. Pour vous aider, nous avons sélectionné les meilleurs bons plans que vous pouvez trouver sur les produits Anker, qui sont généralement de très bons accessoires pour smartphones.

Si vous parcourez régulièrement les pages Amazon à la recharge de chargeurs, de batteries externes ou autres accessoires pour smartphone, alors vous connaissez probablement Anker. Notamment parce que les produits vendus par cette marque collectent de belles notes des acheteurs, et apparaissent donc dans les premières positions lors de vos recherches sur Amazon.

À l’occasion du Prime Day d’Amazon, Anker propose une multitude de produits en promotions. Nous vous en avons sélectionné cinq.

La batterie externe Anker PowerCore II 10000 mAh à 20 euros

Il s’agit là de l’un des produits phares de la marque. Cette batterie externe d’appoint est un excellent accessoire facilement transportable grâce à son encombrement réduit. Elle est compatible avec la technologie Quick Charge 3.0 de Qualcomm capable de fournir un rechargement à 18 watts via le port USB type A. C’est cette technologie de charge rapide qui est utilisée pour bon nombre de smartphones Xiaomi, LG, Nokia ou encore Sony. À savoir que cette batterie est également compatible avec la Quick Charge 2.0 dont les Samsung Galaxy S et Note profitent.

Habituellement proposée au prix de 26,99 euros, cette batterie externe Anker est exceptionnellement affichée au prix de 20,39 euros pour le Prime Day d’Amazon.

Le chargeur sans-fil Anker PowerWave à 12,99 euros

Une fois que l’on a goûté à la charge sans-fil, il est difficile de s’en passer. Les aficionados auront même tendance à poser des galets de charge sans-fil un peu partout : table de chevet, salon ou bureau. Et avec un prix si bas, le chargeur sans-fil Anker PowerWave est une référence. Compatible avec la technologie Qi, il est capable de fournir une charge jusqu’à 10 watts pour les smartphones Android, et 5 watts pour les smartphones Apple. Son design est passe-partout et le revêtement en plastique antidérapant empêchera votre téléphone de glisser.

D’ordinaire, le chargeur sans-fil Anker PowerWave est vendu au prix de 15,99 euros sur Amazon. Pour le Prime Day, son prix descend à 12,99 euros. Attention à ne pas oublier d’ajouter un adaptateur mural à votre panier si vous n’en avez pas.

Le chargeur mural Anker Atom 1 USB-C 30 watts à 19 euros

Si vous êtes à la recherche d’un chargeur capable d’alimenter en USB-C aussi bien un ordinateur portable qu’un smartphone ou une tablette, ce produit est celui qu’il vous faut. Plus compact qu’un chargeur de MacBook classique, il est quand même capable de fournir une recharge de 30 watts à un ordinateur portable. Et ce qui est intéressant, c’est qu’il peut aussi fonctionner pour votre smartphone et lui fournir une charge rapide grâce à la technologie Power Delivery qui fonctionne très bien avec les Google Pixel ou les Samsung Galaxy S et Note. Plus de détails dans notre article dédié.

Pour le Prime Day d’Amazon, ce chargeur Anker USB-C Atom 1 est tout bonnement affiché à -50 %. Auparavant proposé à 39,99 euros, il est possible de le commander au prix de 19,59 euros aujourd’hui seulement.

Le câble Anker USB-C Lightning à 12 euros

Apple vend des smartphones à plus de 1000 euros, mais n’inclut toujours pas de chargeur rapide dans leur boîte. En achetant ce câble, vous aurez déjà fait un pas vers la joie de la charge rapide. En effet, il permet de profiter de la charge rapide Power Delivery ce qui est bien loin du chargeur de 5 watts inclus dans la boîte des iPhone. Ne manque plus qu’un chargeur mural pour terminer le passage vers la charge rapide, et celui présenté juste au-dessus fera largement l’affaire.

Généralement affiché à 15,99 euros sur Amazon, ce câble Anker PowerLine II descend à 12,59 euros le temps du Prime Day.

Le projecteur Nebula Mars II d’Anker à 479 euros

Faire tenir un projecteur et une enceinte dans un appareil dans un appareil très compact, c’est le pari réussi d’Anker. Le Nebula Mars II est une évolution réussie de la Nebula Capsule qui a reçu la note de 8 sur 10 dans nos colonnes. Ici, l’appareil tourne sous Android 7.1 et permet de diffuser aussi bien des fichiers locaux que des films en streaming. Sa batterie lui permet de tenir en toute autonomie pendant 3 heures, ce qui en fait un excellent projecteur transportable. Le Nebula Mars II est capable de diffuser une image en 720p, et ses deux enceintes intégrées restituent un son très correct.

Pour le Prime Day d’Amazon, le Nebula Mars II est vendu au prix de 479,99 euros. Une belle remise quand on sait que ce produit est d’habitude affiché à 739 euros.

