Sosh a un forfait 50 Go pour 9,99 euros pendant un an, Bouygues a 50 Go à 11,99, et bien RED a désormais 60 Go pour 12 euros. Ne cherchez pas, c’est la meilleure offre mobile du moment.

RED a sans doute été échaudé par l’arrivée des forfaits 50 Go de B&You à 11,99 euros par mois. La filiale sans engagement de SFR a donc décidé de faire mieux : 60 Go pour 12 euros tout ronds, jusqu’au 9 octobre mais le prix ne changera pas au bout d’un an. Et aussi, vous avez 8 Go en Europe et les appels SMS/MMS illimités en France.

En Bref

Appels/SMS/MMS illimités

60 Go de data en France métropolitaine

8 Go supplémentaires dans l’UE et les DOM

Retrouvez le forfait 60 Go à 12 euros par mois

L’offre 60 Go de RED en détail

Les forfaits de RED by SFR sont désormais totalement modulables. Par défaut, RED proposait 30 Go pour 10 euros, puis 60 pour 5 euros supplémentaires ou 100 euros en ajoutant encore 5 euros. En lançant cette nouvelle promotion 60 Go à 12 Go, RED a simplement décidé de supprimer l’offre basique. Vous n’avez donc le choix qu’entre 60 Go à 12 euros ou 100 Go pour 20 euros par mois.

Comme précédemment, cette offre inclut les appels SMS et MMS illimités en France Métropolitaine en plus de sa confortable enveloppe de donnée. Dans l’Union européenne et les DOM (hors Mayotte), vous avez 8 Go de données supplémentaires spécifiquement dédiés à ces territoires. L’UE s’entend au sens strict, sans Andorre ni la Suisse.

Comme toujours, si vous arrivez au bout de l’enveloppe de donnée en France vous pourrez acheter des recharges de 1 Go à 2 euros, dans la limite de 4 recharges par mois. En Europe, vous serez facturé à raison de 0,0054 euro le Mo. C’est un grand classique. On rappelle qu’une option pour obtenir 15 Go de data en Suisse, Andorre, USA et Canada est disponible pour 5 euros par mois.