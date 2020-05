La populaire balance connectée Withings Nokia Body+ est à prix réduit

La balance connectée Withings Nokia Body Plus est enfin de retour à prix réduit à occasion des French Days. On la trouve à seulement 89 euros au lieu de 100 sur Amazon.

La Withings Nokia Body Plus est sans aucun doute la balance connectée la plus répandue. Elle profite de nombreuses fonctionnalités pour suivre idéalement votre poids au quotidien. La bonne nouvelle ? Elle est aujourd’hui en forte promotion pour les French Days.

En bref

Une application complète

Avec de nombreuses fonctionnalités

Et la possibilité de créer jusqu’à 8 profils utilisateur

La balance connectée Withings Nokia Body Plus est aujourd’hui disponible à seulement 89 euros sur Amazon, contre environ une centaine habituellement.

On trouve également le modèle Withings Nokia Body classique aux alentours de 40 euros.

Pour en savoir plus 👇

La Withings Nokia Body Plus est une balance connectée un peu plus complète que le modèle classique, même si elle ne se distingue visuellement que par des lignes horizontales et verticales qui traversent le pèse-personne.

Elle intègre elle aussi un écran LCD pour afficher le poids en le comparant aux 8 dernières pesées sous forme d’un histogramme. Vous avez alors une vue nette et précise de ce que vous avez en plus ou en moins par rapport aux jours précédents. Cela est complété par des informations sur l’indice de masse corporelle (IMC) et la météo du jour.

Cependant, le modèle « Plus » va encore plus loin dans l’analyse des données avec votre composition corporelle complète, en passant par le poids, le pourcentage de masse grasse, le pourcentage de masse musculaire et osseuse ainsi que le pourcentage d’eau.

Toutes ces données seront évidemment envoyées directement dans l’application Health Mate (disponible sur iOS et Android). Vous pourrez également régler un objectif de poids à atteindre et ainsi, gérer votre budget de calories quotidien.

