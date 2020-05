La balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est en promotion chez Cdiscount

Même les balances connectées ont le droit à un bon rapport qualité-prix et la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 en est la preuve : son prix chute à 26 euros chez Cdiscount pour les French Days.

Au fil du temps, Xiaomi a su se faire un nom sur le secteur des objets connectés dédiés au suivi de santé, notamment avec ses pèses-personnes intelligents. On en veut pour exemple la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, la version la plus aboutie de sa gamme à ce jour. Car en plus d’être plus précise, elle dispose d’une large fourchette de fonctions. Et aussi d’un bon prix, puisqu’à l’occasion des French Days, Cdiscount la propose avec une remise de 23%.

En bref :

Une balance plus précise

De nombreuses fonctions

Simple à prendre en main

La balance Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est vendue 26 euros chez Cdiscount au lieu de 34 euros.

Pour en savoir plus

Pour sa nouvelle génération de balance connectée, Xiaomi s’est voulu plus précis dans ses mesures. Ainsi, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 assure une pesée comprise en 100 g et 150 kg, ce qui signifie qu’elle peut même connaître le poids de petits objets voire de certains ingrédients lors de la cuisine.

La bonne ergonomie de son prédécesseur est présente une fois de plus, faisant de la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 un pèse-personne facile à prendre en main. Le plateau en plastique laisse, lui, place à une dalle en verre. Si seul le poids est affiché sur la balance, toutes les autres informations apparaîtront directement dans l’application dédiée Mi Fit. Et elles sont nombreuses puisque la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 possède 13 types de mesure différents. Vous pouvez ainsi connaître la masse musculaire, la masse osseuse, l’IMC, le taux de graisse corporelle ou encore l’humidité.

Notre guide d’achat

Il existe de bonnes alternatives à la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2. Pour les retrouver, nous vous invitons à consulter notre guide d’achat sur les meilleures balances connectées en 2020.

