Ce pack Philips Hue Play + Hue Go coûte 60 euros moins cher à la Fnac

Le pack Philips avec les deux barres Hue Play et la lampe nomade Hue Go est en promotion à la Fnac. Il se négocie en ce moment à 149 euros au lieu de 209 initialement.

Pour apporter une petite touche d’éclairage dans votre bureau, rien n’est plus adapté que les Philips Hue Play. Sa lumière s’adapte au son de votre PC ou même au jeu auquel vous jouez. En plus, elles bénéficient d’une promotion avec la Hue Go, la petite lampe connectée nomade de Philips.

En bref

LE pack pour illuminer votre bureau

Une utilisation intuitive

Compatible Alexa, Google Assistant et Siri

Au lieu de 209 euros, le pack avec deux Philips Hue Play et une Hue Go est disponible à 149 euros à la Fnac. Une belle réduction de 60 euros pour refaire l’ambiance de son bureau.

Pour en savoir plus 👇

Ce pack embarque deux Philips Hue Play proposant un large panel de couleurs grâce à ses LED. On peut d’ailleurs faire confiance à Philips dans ce domaine. Depuis création des Hue en 2012, la marque profite d’une très bonne expertise dans la gamme des lampes connectées.

L’installation est assez simple, il suffit de les brancher au secteur et de les mettre où vous le souhaiter dans la pièce. Vous pourrez ensuite les relier au pont de connexion (qui n’est pas fourni dans ce pack) via l’application Hue, disponible sur iOS et Android. Une fois connectées, vous pourrez les utiliser comme des lampes classiques : choisir les couleurs que vous voulez, leur intensité ou même bénéficier des fonctionnalités propres aux Philips Hue comme la simulation de présence par exemple.

Vous pourrez également les synchroniser à votre PC avec le logiciel Hue Sync disponible sur Windows et Mac pour que les lampes réagissent au son et aux actions affichées à l’écran. Vous pourrez alors choisir entre différents modes : scènes, jeux, vidéos et musiques. Il sera aussi possible de régler l’intensité sur 4 niveaux différents pour adapter la réactivité des Hue Play selon vos envies.

La Philips Hue Go est quant à elle plus classique, il s’agit d’une lampe connectée nomade. On pourra alors la déplacer dans la pièce selon les besoins sans qu’elle soit reliée au secteur. De la même manière que les Hue Play, il suffira de la connecter simplement à votre pont de connexion et vous pourrez ensuite régler la couleur et toutes ses fonctionnalités depuis l’application Hue. Notez tout de même que cette Hue Go peut s’utiliser sans le pont de connexion, on la réglera dans ce cas avec les boutons physiques situées au dos de la lampe.

Les Philips Hue pourront enfin vous obéir à la voix. Elles sont en effet compatibles Google Assistant, Alexa et Siri. Rien de mieux pour éteindre la lumière si vous êtes déjà sorti de la pièce.

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures ampoules connectées à acheter.