Le pack de 2 prises connectées TP-Link HS110 est à prix bas sur Amazon

Rendez presque n'importe quel objet de votre quotidien connecté grâce à une prise TP-Link. La référence HS110 fait partie de bons élèves dans le domaine. Elle se négocie dans un pack de 2 à seulement 26 euros sur Amazon, soit 13 euros l'unité.

En plus de permettre le contrôle à la voix via un assistant de votre choix, la prise connectée TP-Link HS110 est un modèle spécialement conçu pour mesurer la consommation énergétique de votre appareil électronique et, ainsi, faire des économies. Le pack de 2 est en promotion à -40 %.

En bref

Installation simple et rapide

Prise en charge de la mesure la consommation

Sa compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa

Au lieu de 44,80 euros, le pack de deux prises connectées TP-Link HS110 est aujourd’hui en promotion à seulement 26,99 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

La prise connectée TP-Link HS110 offre plusieurs fonctionnalités pratiques au quotidien : allumer et éteindre les appareils, vérifier leur état, planifier des horaires pour un meilleur contrôle de la consommation d’énergie ou encore régler des minuteries.

Elle va encore plus loin que ça en proposant notamment un mode pour simuler une présence fictive lors d’une absence ou d’un voyage. Cela s’avère plutôt pratique pour tenter de dissuader les cambrioleurs si vous y branchez un halogène, une lampe ou même votre TV, par exemple. De plus, ce modèle prend également en charge la mesure de la consommation énergétique pour une meilleure gestion de vos appareils électroniques.

En ce qui concerne l’installation, elle est simple et rapide. Il suffit de brancher la prise, puis de la connecter à votre réseau Wi-Fi via l’application Kasa Smart (disponible sur iOS et Android) pour ensuite contrôler facilement et intuitivement vos différents appareils à distance.

La compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa est également de la partie. Il est alors possible de contrôler vos appareils branchés à la prise connectée TP-Link à la voix via un simple « Ok Google, allume la cafetière » ou encore « Alexa, allume la lumière de l’halogène». Seul bémol : vous ne pourrez pas faire appel à Siri malgré la compatibilité de l’application avec HomeKit et votre iPhone.

