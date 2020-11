Ce kit de démarrage avec 2 ampoules Philips Hue est de retour à un bon prix

La gamme White & Color des ampoules connectées Philips Hue est sans aucun doute la meilleure du marché. Le lot de 2 avec le pont de connexion est actuellement négociable à moins de 100 euros sur Amazon, ce qui est un bon prix pour ce kit de démarrage.

Philips Hue est une référence incontournable sur le marché des ampoules connectées. Celles-ci sont aussi faciles à installer qu’à utiliser, ce qui est idéal pour les novices de la domotique. De plus, elles sont également compatibles avec la majorité des assistants virtuels et ne fait donc pas différence entre Siri, Amazon Alexa et Google Assistant. Cependant, ce ne sont pas les plus abordables, alors il ne faut pas rater la moindre promotion.

En bref

Leur simplicité d’utilisation

Les nombreuses fonctionnalités disponibles

La compatibilité avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri

Au lieu de 149 euros habituellement, le kit de démarrage Philips Hue White & Color avec 2 ampoules et le pont de connexion (obligatoire) est disponible à 95 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

Philips est tout simplement le leader du marché avec ses ampoules connectées de la gamme Hue. Bien qu’onéreux, ses produits sont néanmoins d’une qualité exemplaire, tout en possédant un avantage économique indéniable (sur le long terme) avec à leur classe énergétique A+. La consommation électrique sera d’autant plus réduite que les Hue utilisent le protocole Zigbee, bien moins gourmand que le Wi-Fi.

L’installation est d’ailleurs très simple, à la portée de toutes et tous. Il suffit de brancher le hub livré avec le kit de démarrage à une prise murale, puis de synchroniser le tout via l’application dédiée sur smartphone/tablette. Cela fonctionne avec iOS ou Android. Quelques minutes plus tard, les ampoules sont déjà prêtes à vous obéir au doigt et à la voix.

Philips Hue Gratuit APK

On retrouve par ailleurs quelques fonctionnalités pratiques, comme la possibilité de simuler une présence lorsque vous n’êtes pas chez vous ou encore d’utiliser la géolocalisation pour allumer la lumière avant l’arrivée à votre domicile, par exemple. Vous pouvez évidemment contrôler l’intensité et la couleur des ampoules depuis votre smartphone, même à distance, et aussi utiliser votre assistant préféré, que ce soit Siri, Amazon Alexa ou Google Assistant.

Ceci étant dit, la gamme White & Color propose un panel de plus de 16 millions de couleurs différentes pour une personnalisation unique de votre ambiance d’intérieur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre tutoriel pour bien débuter une installation avec Philips Hue.

Pour aller plus loin

Afin de découvrir les nombreuses alternatives à Philips Hue, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures ampoules connectées en 2020.