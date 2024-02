Rue du Commerce brade ce pack Philips Hue comme si c’était encore les soldes

Tentez par l’éclairage connecté de Philips Hue et vous attendez une promo qui vaut le coup ? C’est le moment où jamais : chez Rue du Commerce, un pack comprenant 3 ampoules et un pont de connexion coûte 38 % de moins, passant ainsi de 159,99 euros à seulement 99,99 euros.

On le sait, l’une des meilleures marques en matière d’ampoules connectées, c’est la marque Philips Hue. C’est aucun doute la solution la plus simple pour celles et ceux qui souhaitent démarrer dans la domotique et sans expérience. L’installation des éclairages est simple et pratique. En revanche, en temps normal, leur prix est assez élevé… La bonne nouvelle, c’est qu’un pack comprenant un kit de démarrage complet profite de près de 40 % de remise.

Ce qu’il faut retenir de ce kit Philips Hue

3 ampoules connectées + un pont de connexion

La compatibilité avec les principaux assistants vocaux

L’application Philips Hue pour personnaliser votre éclairage

Avec un prix conseillé à 159,99 euros, le kit de démarrage Philips Hue avec 3 ampoules White and Color avec pont de connexion tombe aujourd’hui à 99,99 euros sur le site Rue du Commerce grâce à 38 % de réduction. Pour 30 euros de plus, il existe le même kit avec une Philips Hue Go supplémentaire.

Pourquoi ce pack Philips Hue est-il intéressant ?

Les éclairages connectés Philips Hue est ce qui se fait de mieux sur le marché. Il faut dire que le constructeur mise une installation simple et accessible pour tous. Pas besoin d’être électricien, ni d’entamer des travaux, il suffit de connecter le pont de connexion (inclut ici) à une prise secteur. Ce dernier permet de bénéficier d’une longue portée, car les ampoules Philips Hue utilisent le protocole Zigbee, et non le Wi-Fi. Cette solution est d’ailleurs moins gourmande en énergie. Le pont devra être connecté à votre box Internet : les ampoules seront aussitôt prêtes à s’illuminer après cela.

Ce pack contient également trois ampoules connectées White & Colour E27 qui s’illuminent dans pas moins de 16 millions de nuances colorées. Vous pourrez très facilement régler l’intensité et la couleur des ampoules directement depuis l’application Philips Hue. De cette façon, vous pouvez les contrôler à distance, depuis votre smartphone. L’appli est bien pensée, facile à appréhender. Il est possible de programmer l’allumage ou l’extinction des lumières connectées, ou simuler une présence en les allumant même lorsque vous n’êtes pas chez vous. Enfin, les assistants Google Assistant, Amazon Alexa et Siri seront de la partie pour vous faciliter la tâche et contrôler vos lumières à la voix.

Si vous souhaitez équiper votre maison avec un éclairage intelligent et découvrir ce que propose Philips Hue, nous vous invitons à consulter notre guide pour bien débuter, de l’installation à un usage avancé des ampoules connectées.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.