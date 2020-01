Un laptop gaming (RTX 2060, AMD Ryzen 7 et SSD 512 Go) à 949 euros pour les soldes

Si vous recherchez un ordinateur portable avec une configuration très solide pour jouer aux jeux vidéo, nous avons trouvé l’un des meilleurs rapports qualité/prix pendant les soldes d’hiver : le laptop gaming Asus TUF, équipé d’une Nvidia GeForce RTX 2060, d’un AMD Ryzen 7 et d’un SSD de 512 Go, est aujourd’hui disponible à 949 euros sur Cdiscount, contre 1 399 euros habituellement.

Pour jouer de façon optimale sur un ordinateur portable, il faut généralement dépenser une somme bien au-dessus du millier d’euros. FAUX ! Pendant les soldes d’hiver 2020, on trouve l’excellent laptop gaming Asus TUF565DV à moins de… 1 000 euros. Sa fiche technique ne fait aucun compromis, mais il est en revanche livré sans OS. Ce n’est pas si grave, vous pouvez facilement trouver des clés Windows 10 à prix variable.

En bref

Son écran Full HD à 120 Hz

La capacité de 512 Go de son SSD NVMe

La puissance du combo RTX 2060 + AMD Ryzen 7

Au lieu de 1 399 euros, l’ordinateur portable Asus TUF est aujourd’hui disponible à 949 euros sur Cdiscount, ce qui représente une économie de 450 euros sur son prix d’origine.

Le design du laptop Asus TUF se fait remarquer par un contraste assez joli entre la couleur noire et la couleur dorée des touches du clavier et du logo, mais bon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Il a surtout la particularité de proposer un écran Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est tout simplement idéal pour jouer dans de bonnes conditions.

Pour jouer d’ailleurs, il est loin de décevoir grâce à sa fiche technique extrêmement solide. Il embarque une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060 avec 6 Go de RAM intégrés, un processeur AMD Ryzen 7 3750H de deuxième génération cadencé à 2,3 GHz — et accompagné de ses cœurs graphiques Radeon RX Vega 10 — ainsi que 8 Go de mémoire vive en DDR4. Autant vous dire que cette configuration peut facilement faire tourner les nouveaux jeux AAA sans aucun problème, même des jeux VR. Une bonne nouvelle si vous êtes intéressé par le prochain Half Life Alyx, par exemple. De plus, il est équipé d’un SSD 512 Go.

L’autonomie n’est en revanche pas son point fort, mais il tiendra tout de même quelques petites heures sans son câble d’alimentation. En ce qui concerne la connectique, elle est plutôt fournie avec : 1 port USB 2.0, 2 ports USB 3,2 Gen 1, 1 port HDMI, 1 port Ethernet et 1 port jack 3,5 mm.

Pour comparer l'Asus TUF avec d'autres laptops, n'hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros en 2020.

