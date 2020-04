Le premier PC Gamer avec l’architecture Zen 2 de la PS5 avec 15 % de réduction

À peine lancé, le Asus ROG Zephyrus G14 bénéficie d'ores et déjà d'une belle promotion. On trouve aujourd'hui plusieurs configurations avec des remises allant jusqu'à 300 euros sur fnac.com. Tous les détails ci-dessous.

Avec l’Asus ROG Zephyrus G14, le constructeur taïwanais délivre au grand public un PC de jeu performant dans le corps d’un ultraportable 14 pouces. Nous l’avons testé dans sa plus haute configuration et c’est une véritable bête de puissance. Voilà pourquoi on ne dit pas non à une promotion seulement quelques jours après la sortie.

En bref

Le design compact et réussi

L’écran 14 pouces en 120 Hz

Les performances de haute volée (AMD Zen 2, Nvidia RTX en option)

L’ultraportable Asus ROG Zephyrus G14 est aujourd’hui disponible avec une remise de 15 % pour ces trois configurations différentes :

La promotion est réservée aux adhérents, mais vous pouvez essayer le service gratuitement pendant 7 jours avec la carte Fnac+. Il suffit de l’ajouter au panier pour bénéficier de la réduction.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Annoncé au CES 2020, l’Asus ROG Zephyrus G14 est un ultraportable orienté gaming. De ce fait, il propose un design plutôt compact, même s’il est loin d’atteindre la finesse des meilleurs ultrabooks du marché, et élégant, notamment grâce à la finition argentée de son châssis qui est contrasté avec les bordures noires autour de sa dalle IPS LCD.

Son écran de 14 pouces joue évidemment un rôle majeur dans le format final du PC portable d’Asus. Ce dernier a d’ailleurs la particularité de proposer un taux de rafraîchissement à 120 Hz. De plus, les jeux vidéo gourmands tournent sans problème, et ce quelque que soit la configuration choisie pour l’Asus ROG Zephyrus grâce à son CPU Ryzen Zen 2. Ce dernier est disponible en exclusivité sur cette configuration, ce qui lui permet de profiter d’une polyvalence inédite sur le marché avec d’excellentes performances couplé à un encombrement moindre.

Pour profiter de performances graphiques améliorées avec une compatibilité Ray Tracing, il faut évidemment choisir la version avec la carte graphique GeForce Nvidia RTX 2060.

Cependant, il ne peut pas vanter la même autonomie que les ultrabooks, mais plutôt celles des laptops gaming classiques. Ses composants énergivores et son écran gourmand font qu’il tient entre 5 à 6 heures sur une seule charge, mais pas plus. On se contente toutefois avec la recharge rapide en USB C jusqu’à 65 W proposé en complément de la recharge propriétaire pour éviter de multiplier les adaptateurs en déplacement.

En bref, une configuration ultra-puissante sous Windows avec un gabarit réduit

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet de l’Asus ROG Zephyrus G14 dans nos colonnes.

